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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma! | Son dakika haberleri

        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!

        Muğla'da otel ve tesislere yönelik yapılan denetlemelerde eksiklikleri bulunan 98 otel ve tesis kapatılırken, 154'ü için de kapatma işlemleri devam ediyor... Eksiklikleri gideren tesisler denetimlerin ardından tekrar açılabilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:39
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        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, il genelinde 508 otel ve tesisin yerinde incelendiğini, 98'inin eksiklikleri giderilinceye kadar kapatıldığını, 154'ünün de kapatma işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

        Valilik 75. Yıl Salonu'nda konuşan Akbıyık, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Muğla'da bulunan tesislerde Valilik koordinesinde il ve ilçelerde kurdukları komisyonlarla denetim gerçekleştirdiklerini belirten Akbıyık, "İl ve ilçe denetim komisyonları oluşturduk. Bugüne kadar 508 otel ve tesisi denetledik. Bunlardan 98'i işlemlerini tamamlayana kadar kapatıldı. 154 otel ve tesisin de kapatma işlemleri devam ediyor, ilgili belediyelere bildirildi." dedi.

        Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki tüm tesislerin de denetlendiğini ifade eden Akbıyık, tespit edilen eksikliklerin giderildiğini, konuyu hassasiyetle takip ettiklerini kaydetti.

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