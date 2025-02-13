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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşi Servet Nur Şahin'i öldüren caniden akla ziyan savunma | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!

        Nevşehir'de, sokakta karşılaştığı eski eşi 26 yaşındaki Servet Nur Şahin'i tabanca ile öldüren Emre Y.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Eşinin, çocuklarını 4 aydır kendisine göstermediğini öne süren, tartışmanın da bu nedenle çıktığını söyleyen Emre Y., "Seni vurdurturum diyerek üzerime saldırdı. Ben de bu esnada kaçarken aracın bagajını açtım ve ruhsatsız tabancayla bana saldırmaması için havaya doğru ateş açtım. Servet Nur'a mermilerin isabet edip etmediğini bilmiyordum" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:08 Güncelleme: 13.02.2025 - 15:45
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        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
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        Nevşehir'de olay, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi 215’inci Sokak’ta meydana geldi. Diş kliniğinde çalışan Servet Nur Şahin (26), iş çıkışı bir süre önce boşandığı eski eşi Emre Y. ile sokakta karşılaştı. 2 çocukları bulunan eski eşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        KAÇARAK İŞ YERİNE SIĞINDI

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Emre Y., üzerindeki tabanca ile Şahin’e 3 el ateş etti. Karnından tek kurşunla yaralanan Servet Nur Şahin, kaçarak çevredeki bir iş yerine sığındı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Şahin, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Servet Nur Şahin, kurtarılamadı. Kaçan Emre Y. ise bir süre sonra polise teslim oldu.

        "TESADÜFEN KARŞILAŞTIK"

        Gözaltındaki şüphelinin emniyette verdiği ifadede, "Boşanma mahkemesinin kararına göre her hafta çocuklarımı görebilme hakkına sahipken bana 4 aydır çocuklarımı göstermedi. Ben bugün işim gereği perde ölçüsü almak için 200 Evler yolu üzerinde otomobil ile seyir halindeyken tesadüfen eski işim Servet Nur Şahin ile karşılaştım.

        "ÜZERİNE SALDIRDI" İDDİASI

        Aracı onun yanında durdurdum. Kendisine 4 aydır çocuklarımı göremediğini ve bu nedenle psikolojimin bozulduğunu söyledim. O da bana '250 bin TL para verirsen çocukları gösteririm, yoksa git' dedi. Ayrıca seni vurdurturum diyerek üzerime saldırdı.

        "HAVAYA DOĞRU ATEŞ AÇTIM"

        Ben de bu esnada kaçarken aracın bagajını açtım ve ruhsatsız tabancayla bana saldırmaması için havaya doğru ateş açtım. Sonrasında polis merkezine gelerek teslim oldum. Servet Nur'a mermilerin isabet edip etmediğini bilmiyordum. Burada öğrendim. Tabancayla havaya ateş açtığım için teslim oldum. Olayla ilgili pişman ve üzgünüm" dedi.

        "ÇOCUKLARI GÖSTERMİYOR DİYE BİR ŞEY YOKTU"

        Nevşehir Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri süren Servet Nur Şahin'in kuzeni Hasan Şahin, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Servet Nur eşiyle ayrılmıştı. Kendisini katleden eski eşidir. Servet Nur diş kliniğinde çalışıyor, 2 çocuğu bulunuyordu. Çocuklarımız yetim ve öksüz kaldı. Servet Nur'un ve ailesinin çocukları göstermiyor diye bir şeyi yoktu" ifadelerini kullandı.

        OLAY ANI KAMERADA

        Öte yandan sokakta tartıştığı eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Şahin’in vurulduktan sonra iş yerine sığındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İKİ ÇOCUK ANNESİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Öte yandan Servet Nur Şahin'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. İki çocuk annesi Şahin'in cenazesi, öğle vakti Hacı Hamdi Tüfekçi Camisinde kılınan namazın ardından Kaldırım Mezarlığında toprağa verildi. Katil zanlısı Emre Y.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
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