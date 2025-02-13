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        Haberler Magazin Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması: '1 milyon dolar' iddiasına yanıt

        Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması: '1 milyon dolar' iddiasına yanıt

        Bir etkinlik için Katar'a giden ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, bir hayranıyla birlikte fotoğraf çektirmesi karşılığında 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:20
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        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
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        Arap ülkelerinde büyük bir şöhrete sahip olan Burak Özçivit hakkında dün ortaya atılan bir iddia, sosyal medyada çok konuşuldu.

        Söz konusu iddiaya göre; Bir hayranı, Katar'da Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) ödedi. Özçivit'in 2 Şubat'ta hayranıyla fotoğraf çektirdiği anlara dair video da sosyal medyada yayıldı.

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        Burak Özçivit, basına yansıyan bu iddia karşısında suskun kalırken, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektiren kişinin model Ainura Daudova olduğu ortaya çıktı.

        Ainura Daudov, sosyal medya hesabından; "Sahte bir bilgidir" açıklamasında bulunarak, Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar ödediği iddiasını yalanlandı.

        Ainura Daudova'nın Instagram hesabında, Miss Princess Of The Universe 2022 ve Miss World Next Top Model 2023 yarışmalarını kazandığı da belirtiliyor.

        Ainura Daudova'nın geçtiğimiz yıllarda İstanbul ve Alaçatı'ya gelerek, paylaşımlarda bulunduğu da dikkatlerden kaçmadı.

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        #Burak Özçivit
        #Ainura Daudova

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