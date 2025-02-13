Ainura Daudova'dan Burak Özçivit açıklaması: '1 milyon dolar' iddiasına yanıt

Arap ülkelerinde büyük bir şöhrete sahip olan Burak Özçivit hakkında dün ortaya atılan bir iddia, sosyal medyada çok konuşuldu.

REKLAM advertisement1 Söz konusu iddiaya göre; Bir hayranı, Katar'da Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) ödedi. Özçivit'in 2 Şubat'ta hayranıyla fotoğraf çektirdiği anlara dair video da sosyal medyada yayıldı.

REKLAM Burak Özçivit, basına yansıyan bu iddia karşısında suskun kalırken, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektiren kişinin model Ainura Daudova olduğu ortaya çıktı. Ainura Daudov, sosyal medya hesabından; "Sahte bir bilgidir" açıklamasında bulunarak, Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar ödediği iddiasını yalanlandı.

Ainura Daudova'nın Instagram hesabında, Miss Princess Of The Universe 2022 ve Miss World Next Top Model 2023 yarışmalarını kazandığı da belirtiliyor.

Ainura Daudova'nın geçtiğimiz yıllarda İstanbul ve Alaçatı'ya gelerek, paylaşımlarda bulunduğu da dikkatlerden kaçmadı.