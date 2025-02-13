İstanbul Sultangazi'de, 12 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen olayda Tuncay Sağ, boşandığı eşi Pınar Bektaş'ın (42) evine gitti. Çiftin arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Tuncay Sağ eski eşi Pınar Bektaş'a önce yanındaki silahla ateş edip yaraladı.

Duruşma, çiftin olay sırasında 9 yaşında olan kızları C.S.'nin pedagog eşliğinde ifadesinin alınması ile başladı. Daha sonra çiftin büyük kızı Filiz Sağ (21), tanık olarak dinlendi. Filiz Sağ ifadesinde, "O adama baba bile demek istemiyorum. Ama bize bir fiske bile vurmadı. Fakat anneme yaptıkları zaten bize yetiyordu.

Hatta bir gün annemi yerde dövdüğüne ve bıçağı annemin boğazına dayayarak tehdit ettiğine şahidim. Ben şu an burada sanığın kızı olarak ve küçük kız kardeşimin annesi olarak duruyorum. Gerçekten istediğim tek şey babamın hiçbir zaman içeriden çıkmaması" dedi.

"BIÇAĞI DIŞARIDAN GETİRMİŞTİ, CİNAYETİ PLANLADI"

Tanık olarak ifade veren hayatını kaybeden Pınar Bektaş'ın ablası Müjde Nar ise, "Kardeşim yıllar boyu şiddete ve hakarete maruz kaldı. Pınar birkaç defa dayak yediğinde bizim eve gelmişti. Pınar sırf biraz fazla para kazabilsin diye gece yarılarına kadar çalışıyordu. Yorgun argın eve gider, yine dayak yerdi. O sessiz, içine kapanık, sakin bir insandı. Kimseye bulaşmazdı. Kimseye bir kötülüğü dokunmamıştır. Pınar hamile kaldığında bile sanığın, 'Çocuk benden değil' diye ona iftira atacağını biliyordu.

Sırf bu yüzden korkudan 6 ay boyunca hamile olduğunu bile söylememişti. Ben evde oturuyorken bir gün beni aradı. Boşanma davası için adliyeye gideceğini söyledi. Ben de ne olduğunu sordum. Bana, 'Artık yapamıyorum, daha fazla çekemiyorum' dedi. Pınar ve çocuklar bizde kalmaya başladı. Bizim evin kapısı çaldığında bile çocuklar korkudan arka odaya kaçıyordu, babalarının geldiğini zannettikleri için. Cinayet günü biz Pınar'la dışarıya çıkmıştık. O sırada sanık aradı, Pınar'a, 'Neredesin? Kızını getireceğim' dedi. Sanık eve gitmiş, ayrıca bıçağı dışarıdan getirmişti. O bıçak Pınar'ın evinde değildi, onun bıçağı değildi. Cinayetin planlı olduğu bile bundan belli" dedi.