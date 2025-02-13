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        Haberler Dünya Son dakika: Münih'te bir araç kalabalığa daldı | Dış Haberler

        Son dakika Münih'te bir araç kalabalığa daldı

        Almanya'nın Münih kentinde bir otomobilin bir grup insanın üzerine sürülmesi sonucu 28 kişinin yaralandığı duyuruldu. Bavyera valisi olayın bir saldırı gibi göründüğünü söyledi. Otomobilin şoförü olay yerinde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 12:59 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:04
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        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
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        Almanya'nın Münih kentinde bir araç bir grup insanın üzerine daldı ve 28 kişi yaralandı.

        Olayda yaralanan 28 kişinin durumunun ağır olduğu duyuruldu.

        Merkez tren istasyonu yakınlarında geniş çaplı bir polis operasyonu yürütüldüğü bildirildi. Göstericilere arkadan yaklaşıp hızlanan aracı durdurmak için havaya 1 el ateş açıldığı ifade edilirken, otomobilin şoförü olay yerinde gözaltına alındı. Saldırganın 24 yaşındaki Afgan sığınmacı olduğu bildirildi.

        Bavyera Valisi Söder, olayın bir saldırı gibi göründüğünü söyledi.

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        Söder, "Birinin yine bir insan kalabalığının üzerine araba sürdüğü haberini duymak tek kelimeyle korkunç. Şimdi önemli olan bireysel vakalarla yüzleşmek ama aynı zamanda Almanya'da bir şeylerin değişmesi gerektiğine dair kararlılıktır. Bu da bunun bir başka kanıtıdır." diye konuştu.

        Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter da basına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

        "Emniyet müdürü, az önce bana bir aracın bir grup insanın üzerine sürüldüğünü ve maalesef aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Derin bir şok yaşıyorum. Kalbim yaralılarla birlikte. Polis aracın sürücüsünü gözaltına aldı ancak kesin koşullar hala belirsiz."

        Münih kentinde bugün Münih Güvenlik Konferansı başlayacak ve konferansa ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy katılacak.

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