Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda yükselen dolunay ve köpeğin manzarası hayran bıraktı
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Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nda yükselen dolunay güzelliğiyle hayran bıraktı.
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Vatandaşlardan Bayram Günay, köpeğiyle Artos Dağı eteklerindeki tepeye çıkarak dolunayın doğuşunu bekledi.
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Ateş yakarak, karlı dağın arkasında yükselen dolunayı izleyen Günay, ortaya çıkan manzara karşısında hayranlığını gizleyemedi.
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Günay, dolunayı izlemek için kilometrelerce yol kat ettiğini söyledi.
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Günay, "Bu akşam dolunayın doğacağını fırsat bilerek Artos Dağı'nın eteklerine çıktım. Çok güzel zaman geçirdim. Sesiz ve sakin bir akşamda, ateş başında hem ısındım hem de çayımı yudumladım. Çok keyif alıyorum" diye konuştu.
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