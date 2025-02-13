Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı

Günay, "Bu akşam dolunayın doğacağını fırsat bilerek Artos Dağı'nın eteklerine çıktım. Çok güzel zaman geçirdim. Sesiz ve sakin bir akşamda, ateş başında hem ısındım hem de çayımı yudumladım. Çok keyif alıyorum" diye konuştu.