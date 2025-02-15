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        Haberler Yaşam Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

        Google Maps 20'nci kuruluş yılına istinaden, ülkelerin en çok araştırılan antik şehirlerini, müzelerini ve parklarını belirledi. Listede Türkiye'den 15 şehrin yanı sıra 60 antik eser, müze ve park yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:41 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:41
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        • 1

          Google Maps, kuruluşunun 20. yılına özel olarak 'dünyanın enleri'ni listeledi. Listede Türkiye'de en merak edilen ve dünyanın dört bir yanından en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park yer aldı. Türkiye'den toplam 15 şehrin adını yazdırdığı listede İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok aranan şehirler oldu.

        • 2

          EN ÇOK ARAMA YAPILAN YER GALATA KULESİ

          Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor. Google Maps verilerine göre; 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı:

        • 3

          1- Galata Kulesi-İstanbul

          2- Anıtkabir-Ankara

          3- Yerebatan Sarnıcı-İstanbul

          4- Pamukkale-Denizli

          5- Taksim Meydanı-İstanbul

          (Fotoğraf: Anıtkabir)

        • 4

          6- Manavgat Şelalesi-Antalya

          7- Side Antik Şehri-Antalya

          8- Side Apollon Tapınağı-Antalya

          9- Bursa Koza Han

          10- Düden Şelalesi-Antalya

          (Fotoğraf: Düden Şelalesi)

        • 5

          11- Pierre Loti Tepesi-İstanbul

          12- Efes Antik Kenti-İzmir

          13- Çanakkale Şehitler Abidesi

          14- Kemeraltı Çarşısı-İzmir

          15- Tarihi Asansör-İzmir

          (Fotoğraf: Efes Antik Kenti)

        • 6

          16- İnkaya Çınar Ağacı-Bursa

          17- Beyazıt Meydanı-İstanbul

          18- Eski Foça Sahili-İzmir

          19- Damlataş Mağarası-Antalya

          20- Tophane Saat Kulesi-Bursa

          (Fotoğraf: Damlataş Mağarası)

        • 7

          GÜLHANE PARKI EN ÇOK ARAŞTIRILAN PARK

          En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul'daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor. Liste şu şekilde devam ediyor:

        • 8

          1- Gülhane Parkı-İstanbul

          2- Emirgan Koruluğu-İstanbul

          3- Güvenpark-Ankara

          4- Saklıkent-Antalya

          5- Yıldız Parkı-İstanbul

        • 9

          6- Meydan Parkı-Trabzon

          7- Aşağı Düden Şelalesi-Antalya

          8- Gençlik Parkı-Ankara

          9- Kordon-İzmir

          10- Kelebek Parkı-Konya

          (Fotoğraf: Kordon)

        • 10

          11- Uludağ Milli Parkı-Bursa

          12- Kuğulu Park-Ankara

          13- Bahçeşehir Gölü-İstanbul

          14- Caddebostan Sahili-İstanbul

          15- Kültürpark-Fuar-İzmir

          (Fotoğraf: Kuğulu Park)

        • 11

          16- Karaalioğlu Parkı-Antalya

          17- Kültür Parkı-Bursa

          18- Sahil Parkları Maltepe-İstanbul

          19- Kyoto-Japon Parkı-Konya

          20- Beylikdüzü Vadisi-İstanbul

          (Fotoğraf: Japon Parkı)

        • 12

          TOPKAPI SARAYI İLK SIRADA

          En çok aranan müze ve ören yerlerinde Topkapı Sarayı'nın ilk sırada olduğu liste şöyle:

          1- Topkapı Sarayı-İstanbul

          2- Mevlana Müzesi-Konya

          3- Miniaturtürk-İstanbul

          4- Rahmi Koç Müzesi-İstanbul

          5- Göbeklitepe-Şanlıurfa

          (Fotoğraf: Topkapı Sarayı)

        • 13

          6- Zeugma Mozaik Müzesi-Gaziantep

          7- Göreme Açık Hava Müzesi-Nevşehir

          8- İstanbul Arkeoloji Müzesi-İstanbul

          9- Efes Arkeoloji Müzesi-İzmir

          10- Beylerbeyi Sarayı-İstanbul

          (Fotoğraf: Göreme Açık Hava Müzesi)

        • 14

          11- Harbiye Şelalesi-Hatay

          12- Kaymaklı Yeraltı Şehri-Nevşehir

          13- Ulucanlar Cezaevi-Ankara

          14- Atatürk Evi-Trabzon

          15- 1453 Tarih Müzesi-İstanbul

          (Fotoğraf: Ulucanlar Cezaevi)

        • 15

          16- Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Ankara

          17- Antalya Arkeoloji Müzesi-Antalya

          18- Altınköy Açık Hava Müzesi-Ankara

          19- Hierapolis Antik Şehri-Pamukkale-Denizli

          20- Bandırma Vapuru-Samsun

          (Fotoğraf: Hierapolis Antik Şehri)

        • 16

          "ÖNEMLİ BİR VERİ"

          Söz konusu listeye ilişkin değerlendirmede bulunan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, buna göre araştırmacıların çoğu kez ya aradığı yeri ziyaret edebilmek ya bilgi toplamak ya da sanal bir ziyaret için incelediklerini söyledi. Yavuz, ayda 2 milyar kişinin kullandığı Google Maps'te oluşan verilerin, ülkelerin dünya genelindeki popülaritesini göstermesi açısından önemli bir veri olduğunu söyledi.

          (Fotoğraf: Manavgat Şelalesi)

        • 17

          "KORUMAK VE YAŞATMAK GÖREVİMİZ"

          Özellikle turizm dünyasında birtakım ezberleri bozarak, yeni bakış açılarına kavuşmayı sağlayabilecek datalar bulunduğuna dikkati çeken Yavuz, "Mesela hiç farkına varmadığımız değerlerimiz dünyanın ilgisini çekerken, çok önemsediğimiz yerler de başkalarının ilgi alanına pek girmiyor. Türkiye dünyada en çok aranılıp, araştırılan ülkeler içerisinde. Buna dair önemli yerler, parklar ve müzeleri kapsayan 3 farklı liste mevcut.

        • 18

          Bana bu listeleri yap deselerdi, sanırım çok farklı sonuçlar çıkardı ortaya. Ancak merak edilen, incelenen, araştırılan neyse, doğru olan odur. 60 önemli değerimizin olduğu bu listeler ülke olarak kültürel ve doğal zenginliğimizin göstergesi. Korumak ve yaşatmak görevimiz" dedi.

          (Fotoğraf: Antalya Müzesi)

          (Fotoğraf: Side Antik Kenti)

        • 19

          (Fotoğraf: Side Apollon Tapınağı)

          *Fotoğraflar DHA ve AA'dan alınmıştır.

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