Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

Google Maps, kuruluşunun 20. yılına özel olarak 'dünyanın enleri'ni listeledi. Listede Türkiye'de en merak edilen ve dünyanın dört bir yanından en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park yer aldı. Türkiye'den toplam 15 şehrin adını yazdırdığı listede İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok aranan şehirler oldu.