En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor
Giriş: 15.02.2025 - 09:02 Güncelleme: 15.02.2025 - 09:02
Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Iwo Jima'dan Mektuplar'dan Er Ryan'ı Kurtarmak'a, İnce Kırmızı Hat'tan Gel ve Gör'e 'sinema tarihinin en iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi'ni anlattı...
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