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        Haberler Kültür-Sanat En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi

        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 09:02 Güncelleme: 15.02.2025 - 09:02
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        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Iwo Jima'dan Mektuplar'dan Er Ryan'ı Kurtarmak'a, İnce Kırmızı Hat'tan Gel ve Gör'e 'sinema tarihinin en iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi'ni anlattı...

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        #İkinci Dünya Savaşı filmleri
        #MEHMET AÇAR
        #KADİR KAYMAKÇI
        #İkinci Dünya Savaşı
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