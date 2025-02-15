Dracula: Bir Dehşet Komedisi oyunu seyirciyle buluştu
Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak projesi Dracula: Bir Dehşet Komedisi oyunu, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yaptı. Oyunda, Kont Dracula'ya Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı hayat verdi
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Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosunun ortak projesi kapsamında dünya korku edebiyatının efsanevi karakterlerinden Kont Dracula'yı DT Sahnesi'ne taşıdı.
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Oyunda, Kont Dracula'yı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı canlandırdı.
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Tayfun Güneyer'in yönettiği oyunda, Hakan Dündar ve Nur Sinem Mete dekor tasarımını, Uğurkan Erez ve Erol Albayrak kostüm tasarımını, Akın Yılmaz da ışık tasarımını üstlendi.
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Oyunun müzikleri İlke Ulaş Kuvanç, koreografisi ise Yıldız Venedik imzası taşıdı.
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Aşkın ve gizemin iç içe geçtiği oyun, seyirciyi hem güldürmeyi hem de gotik atmosferiyle etkilemeyi hedefliyor.
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Hikaye, ölümsüz aşkı bulma mücadelesinde tüm umudunu yitirmek üzere olan Kont Dracula'nın Londra'ya taşınmasıyla başlıyor.
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Yakışıklı, karizmatik, süper narsist ve ultra zengin olan Dracula, bir gün Londra'da malikane satmak için evine gelen uysal emlakçı Jonathan Harker'ın nişanlısı Lucy'nin fotoğrafını görüyor ve ona ilk görüşte aşık oluyor.
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Kalbini çalıp kanını emerek onu sonsuza kadar karısı yapmak için Transilvanya'daki evini terk edip Londra'ya geliyor ve olaylar bu noktadan sonra hızla gelişiyor.
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