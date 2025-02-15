Ali Koç'tan Mourinho açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

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"GAYET İYİ GİDİYORUZ"

"Her alanda Allah'a şükürler olsun gayet iyi gidiyoruz. Sezon öncesi belirlediğimiz Avrupa hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyoruz."

"TAM BİR TAKIM HAVASI!"

"Erkek basketbol takımımız, EuroLeague'de ikinci. Çok iyi savunma yapıyor. Tam bir takım havası veriyor. Yeri geldi 7 maçın 6'sını arka arkaya büyük farklarla kaybetti. Bir nebze olsun inancımız sarsıldı. Şahsım olarak hakaretler de yedim. Emin adımlarla bugün Final Four'a gidiyoruz. İnşallah sakatlıklar önümüze geçmez."

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"EN BÜYÜK AMAÇ FİNAL FOUR"

"Kadın voleybol takımında en büyük amaç Final Four'u kazanmak, biliyorsunuz burada ve büyük ihtimalle bizim salonumuzda yapılacak. En son 2011'de bu kupayı kazanmıştık. Yolları açık olsun, inancımız tam."

"HAVAYA GİRMEYELİM"

"Anderlecht'i güzel futbolla 3-0 yendik. Havaya girmeyelim. Avrupa kupalarında her şey olur. İlk 90 dakika 3-0, ikinci bir 90 dakika var. Ciddiyeti elden bırakmazsak rövanşı geçip son 16'ya kalacağız inşallah. Son 4 yıldır Avrupa'da istikrarlı bir takım olduk. Geçen sene Konferans Ligi'nde yarı finalin kapısından döndük. Şimdi bir üst kupada son 16'nın kapısındayız."

"MUTLUYUZ VE GURURLUYUZ"

"Ülke sıralamasında 10. sıradayız. 20'leri gördük son 5 yıl içinde, baktığınız zaman son 5 yılda ülke puanının 3'te 1'i Fenerbahçe'den geldi. Mutluyuz ve gururluyuz. Kısacası, hangi kulvarda olursa olsun ülke sporuna hizmet etmeye, bayrağı yukarıda tutmaya çabaladık."

"İYİ BİR TRANSFER DÖNEMİ GEÇİRDİK"

"Futbola bakınca, düşüncemiz iyi bir transfer dönemi geçirdik. Takımın başında çok değerli bir hocamız var. Yeri geldi eleştirildi yeri geldi değersizleştirildi. Niye? Çünkü, cesurca gerçekleri ifade etti. Kendisi ülkemizi tanıdıkça, alıştıkça, oyuncularımız onu daha iyi anladıkça göreceksiniz daha büyük başarılar gelecektir. Ben burada kendisiyle devam edilmesi fikrine aynen katılıyorum. Biraz sabretmemiz lazım."

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"MOURINHO'DAN ŞÜPHEMİZ YOK"

"Kendisine (Jose Mourinho) de ifade ettim, işini yap, bir hoca değişikliği söz konusu değil, yönetim gider hoca kalır mesajını kendisine verdik. İnşallah o da ona olan inancımızı büyük başarılara çevirir. Bu sezon çevirmesini bekliyoruz, önümüzdeki sezon çevireceğinden hiç şüphemiz yok."

"BİZ YAPINCA KONUŞURUZ" "Biz yapınca konuşuruz. Yapacağız, edeceğiz, bekleyeceğiz yok. Biz sessiz sedasız hedefe kitleniriz, yapınca konuşuruz. Aynı bu transfer penceresinde olduğu gibi. Hedeflediğimiz her pozisyon için ya birinci ya ikinci önceliğimizi transfer edebildik, şükürler olsun." "KAPI KAPI DOLAŞMADIK" "Şükürler olsun ki, kapı kapı dolaşıp isimleri pazarlayıp bambaşka isimleri transfer etmek zorunda kalmadık." "MALUM KULÜP 2 MİLYON EURO FAZLA TEKLİF ETTİ" "Transfer hem tecrübeli yöneliyoruz hem genç potansiyellere yatırım yapıyoruz. Bunu dengeli şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Talisca, uzun zamandır istediğimiz bir futbolcuydu. Hayalimiz ocak başı getirip takıma alıştırmak, gerekiyorsa özel maç yapmaktı. Her şeyde anlaştık, Arap kulübünde yönetim değişikliği oldu. Skriniar'ı transfer ettikten sonra malum kulüp, bu işi bozmak için araya girdi ve 2 milyon euro fazla para teklif etti. Etmedim demesinler bir sürü şeyi inkar ettikleri gibi, hem Talisca hem menajeri sözlerinde durdular, uzun süre beklemelerine rağmen, 93. dakikada rakibimizin sürece dahil olup çok daha yüksek teklifler vermesine rağmen itibar etti. Hem ona hem menajerine dik duruşları için teşekkür ediyorum." REKLAM "DİK DURDU, F.BAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ" "Tecrübeli stoper istiyorduk. Diego Carlos'un Premier Lig tecrübesi var. Mario, karakterini çok çok iyi tanıyordu. İstikrarlı performans ve büyük karakter istedik, son dakika pürüzler yaşandı ama dik durdu, Fenerbahçe'yi tercih etti." "SKRINIAR'I TEREYAĞDAN KIL ÇEKER GİBİ TRANSFER ETTİK" "Skriniar'a özel parantez açmak istiyorum. Herhalde Fenerbahçe, Skriniar'ı transfer edene kadar haberleri duymamışsınızdır, duyduysanız da tektüktür. Halbuki Skriniar'ın hangi kulübe gideceği çarşaf çarşaf haberleştirildi. Yılbaşında Aziz Başkan ile yemek yedik, tekrarlama zamanı geldi. 'Özellikle Skriniar'ı kaçırmayın, muhakkak transfer edin' demişti başkan. Inter'in kaptanı, PSG'ye transfer oldu, orada hocayla görüş ayrılığı nedeniyle fırsat doğdu. Skriniar, 'Türkiye'den başka diğer alternatifleri değerlendirmek istiyorum ama Türkiye'ye gelirsem Fenerbahçe'den başka kulübe gitmem' dedi. Opsiyonları değerlendirdi. Verdiği sözü tuttu. Büyük bir futbolcu, büyük bir lider, büyük bir karakter aldık. Malum yer 'İlgilenmedik' falan dedi, dibine kadar ilgilendiler. Tereyağdan kıl çeker gibi transferi yaptık." REKLAM "MIMOVIC, GELECEĞE YATIRIMDIR" "Mimovic, geleceğe yatırımdır. Ferdi etkisi yapacaktır. Kendisini aldık. 14 oyuncu varken niye 15'inciyi aldınız diyebilirsiniz, bu fırsatı kaçırmak istedik. Maximin'in Napoli'ye gitme ihtimali vardı, olmadı, iyi ki olmadı. İhtiyacımız var. Zenit'e 6 aylığına gitti. Önümüzdeki sezon Mimovic'ten çok büyük fayda sağlayacağız. Güzel, sağlıklı, bir nebze pahalı ama gelecek açısından çok önemli transferler yaptık."

"KABAK TADI VERDİ" "Biraz da rakipten bahsedelim. Fazla da değinmek istemiyorum. Gerçekten sıkıldık, kabak tadı verdi. Ülkemizde ne yazık ki gerçekleri söyleyenler, söylediklerini ispat etmek zorunda. Yalan söyleyenler, itibar görüyor. Biz onu nasıl doğrularla kamuoyuna gerçekleri gösterme mücadelesi veriyoruz. Ruhunuzda alavere dalavere yoksa bir yere kadar bunlarla mücadele ediyorsunuz." "O KADAR GÜZEL ALGI YAPTILAR Kİ...." "Belki de talihsizdi, bir konuşma yaptım. Dediğim şuydu, 'Futbolda durum o kadar kötüye gidiyor ki birileri TFF'de birilerini tokatlayacak' dedim. Biz birilerini tokatlarız diye kastetmemiştim. O kadar güzel algı yaptılar ki..." "HUZURU BOZAN KİŞİ AYNI" "(Dursun Özbek'in sözleri üzerine) Huzura ihtiyacımız var diyen kişiyle, huzuru bozan kişinin aynı kişi olduğunu göstermek lazım." "F.BAHÇE, HIRSIZA 'HIRSIZ VAR' DİYEN TARAFTIR" "Son birkaç maça bakalım. Rizespor maçımızda hakem otoritelerinin tümü, hakemlerinin kararlarını doğru olduğunu söylemesine rağmen bize 'hırsız' iftirasını atıyorlar. Hala anlayamadılar. Fenerbahçe hırsıza 'hırsız var' diyen taraftır. O kadar alışmışlar ki, gerçek olsun olmasın, hayal ürünü olsun olmasın Türk kamuoyunun gündemine yerleştirme konusunda o kadar başarılılar ki tutacağını zannediyorlar her seferinde ama artık tutmuyor." REKLAM "FUTBOLCUSU, HOCASI, YÖNETİCİSİ, MİLİTAN MEDYA MENSUBU" "Yarıda kalan bir Adana Demirspor maçı var, bizi hiç ilgilendirmeyen. Bir yöneticimiz tweet atmış, Fenerbahçe hazırlıklıymış da bilmem neymiş. O gece hocasından futbolcusuna yöneticisine kadar aynı replikleri söyleyip militan medya mensuplarına bunu söyletiyorlar. Ne olmuş atmışsa Hulusi Bey? Siz bizim maçlar oynanırken tweetler attınız, maçlar biter bitmez tweetler attınız! Sizin kadar hazırlıklı iletişim yapısı ben görmedim." "MEDYA YAZSIN, MERTENS SENEYE FENERBAHÇE'DE" "İşi döndürdüler, ne yaptılar. Gündem değiştirmede o kadar muhteşemler ki... Sahtekar, hırsız futbolcularını konuşulacağına iş Fenerbahçe - Galatasaray işine döndü. Biz kurgulamışız. Kamuoyu ne yazık ki uyanık değil. Geçen gün veya dün, bir yarışmada son ölen Sovyet lideri diye bir soru sormuşlar. Yarışmacı cevaplayamamış. Seyirciye sormuşlar, seyircinin yüzde 56'sı Kraliçe Elizabeth demiş. Böyle bir toplum varken bunlar tutuyor. Biz de tutmaması için mücadele veriyoruz. Dolayısıyla biz mi yaptık, o zaman şunu yazın. Mertens seneye Fenerbahçe'de! Yazın. Bu işin olabilmesi için... 15 dakika içinde bizim Adana Demirspor'u kafalamamızı, böyle bir plan kurmamızı falan geçtim şimdi soruyorum sahtekarlık yapıp penaltı alan Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens de kurgunun içinde, gelecek sene Fenerbahçe'de. Yazın bunu medya mensupları. O kadar deli saçması işleri halka yutturmaya alışmışlar ki, devam ediyorlar."

"İNSANLAR YEMİYOR ARTIK" "En komiği; ortamı gereken kendileri, çıkıp itidal çağrısı yapanlar da kendileri. Bizi kavgacı göstermek istiyorlar. İnsanlar yemiyor artık. İnsanlar görüyor, tepki veriyorlar. Tahribat gücü o kadar yüksek ki... TFF'de çalışıyorsanız, kamuda bürokrat memursanız, bizlerle ilgili işlerle uğraşıyorsanız karaborsa, bahis, SPK konuları, gayrımenkul korkuları vs. korkuyorlar. Tahribat gücünden korkuluyor bunların. İnsanların manevra alanları kalmıyor. İstediklerini sadece sahada değil her yerde alıyorlar. Bunun mücadelesini veriyoruz." "ÇOCUKLARINIZ İÇİN DE YAPTIK!" "Fenerbahçe huzuru bozan değil, Türk toplumunu uçuruma götüren terör örgütüne sarı duvar örerek göğsünü siper eden kulüptür. Bunu unutmayın! Bunu sizin çocuklarınız için de yaptık!" "ANADOLU KULÜPLERİ; FUTBOLCULARINIZI KİM AYARTIYOR!" "Fenerbahçe'yi Anadolu kulüpleriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'nin ne olduğu bellidir. Tüm başkanlar, benim nasıl bütüncül baktığımı bilir. Anadolu kulüplerine sesleniyorum. Yıllarca konuşulan hakem hataları, ofsaytımsı goller kimin lehine oldu? Hangi takım kontratlı futbolcularınızı ayarttı? Hangi takım aileleri, menajerleri üzerinden çıkıp sizi köşeye sıkıştırdı. Fenerbahçe mi? Bir tane örnek gösterin! Geçin arkadaşlar geçin! Anadolu kulüpleri de bilsin. Bu mücadele, hepimize yarayacak mücadeledir. Bizi başkalarıyla karıştırmayın! Özellikle bir camianın, 30 yıldır hangi işbirlikçilerle, kimlerle, yöntemlerle, düzenin parçası olarak korunduğunu, kupalar kazandığını tüm kamuoyu biliyor. Siz de biliyorsunuz! Bu düzen öyle bir hale geldik ki bir nesil için bu ortam koruma seviyesi bir norm haline geldi. 30 yıllık serüvende, 30 yaşlardaki bir çocuk bu ortamın doğal olduğunu düşünürse haksız değil. Biz isyan ediyoruz, mücadele ediyoruz. Onlarca yılda oluşan bir şey, aylar içinde çözülmüyor. Biz bu mücadeleyi veriyoruz." "ŞAŞIRMIYORUZ" "Yöneticilerinin bir dediği bir dediğini tutmuyor. Çelişkiler, hukuk dışı işlerin içinde olmaları, basını baskıyla sindirmeleri, her türlü alavere dalavere. Sonra onlar mağdur. Şaşırmıyoruz. Değişmelerini beklemiyoruz. Ayrıcalığa alıştıkları için eşit şartlar rekabete isyan ediyorlar." "TÜKÜRDÜĞÜMÜZÜ YALAMAYIZ SİZİN GİBİ" "Kendi oy verdikleri TFF başkanının bizi kolladığını iddia ediyorlar. Eyüp, Beşiktaş, Trabzon, Göztepe maçlarında hakemler gerektiği gibi maçlarını yönetseler, kartları, penaltıları, futbolun adaletine uygun bir şekilde verselerdi bugün kimin lider olduğu ortadadır. TFF ve MHK bizi kolladığı iftirasını ortaya atıyorlar. Her sezon biz şampiyon oluyoruz sezon başında, biliyorsunuz. Medyadaki işbirlikçileriyle bize şunu soruyorlar, nasıl organize düzen bu. MHK'yi neden istifaya davet etmiyorsunuz diyorlar. 7 senede 5 TFF başkanı ve yönetimi değişti. Aynı dönemde 9 kere MHK değişti. 7 sene içinde 9 kez MHK değişti. Ancak, tüm bunlara rağmen futbolun içindeki adaletin sağlanması konusunda mesafe alınamadı. Kaydadeğer gelişme sağlanamadı. Mesele TFF ve MHK'nin istifası değil. Türk futbolunun kurtuluşun, adaletin peşinde koşuyoruz. Bir TFF'yi istifaya çağırırsak bilin ki hareketlerimiz, söylemlerimiz, davranışlarımız 1 gram şaşmaz. Yalandan istifaya çağırıp ondan sonra istifaya çağırdığınız başkanın devamı için entrikalara girmeyiz. Tükürdüğümüz yalamayız sizin gibi."

"OLAY TFF VE MHK'NİN İSTİFASI DEĞİL" "Olay TFF ve MHK'nin istifası değil, Türk futbolunda kurtuluşun kurulan yapının yerine adaletli bir sistemde görüyoruz." "SORUNUN KAYNAĞI: YAPI!" "Sorunun kaynağını tespit etmek lazım. Sorunun kaynağını biz tek kelimeyle özetliyoruz; yapı! Cesaretli ve iradeli bir şekilde, ki bugün ki TFF bunu yapmaya çalışıyor, kuvvetli bir iradeyle Türk futbolunun yeniden inşası gerekiyor." "BUNU SÖYLEMEK APTALLIĞIN DANİSKASI!" "Aynen illegal bahis işinde olduğu gibi, tek başımıza futbolda kurtuluş için mücadele edeceğiz gerekirse. Türk futboluna adalet geldiği zaman herkes kazanacak. Avrupa'da daha başarılı olacağı, daha cazip bir lig olacağız. En önemlisi saf çocuklarımız başta olmak üzere milyonlar, Türk futboluna olan güveni tesis edecek. Ülkenin marka değeri artacak. Marka değeri artınca ekonomisi düzelecek, transfer yapmak daha kolay olacak, zincirleme... Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Türk futboluna adalet geldiği zaman Fenerbahçe mi kayrılacak. Bunu söylemek bile aptallığın daniskası. Biz neyin mücadelesindeyiz, sesi çıkmayanlar da biliyor." "YAPI MI DİYORSUN, İŞTE ÖRNEĞİ BU! ALIN YAPI SİZE" "Türkiye'de 100 yılda, sadece 1 kadın MHK başkanı oldu. Bir stadyumda 50 bin kişi tarafından ağır küfürlere maruz bırakıldı. Kendi kurumunun gözlemcisi onu koruması gerekirken, bu durum raporlara bile girmedi. Biz şiddetle gittik sorguladık. Deli saçması açıklamalar yaptılar. Videolara bakıyoruz, bütün stadı ana avrat küfür ediyorlar. Raporda yok. Yapı mı diyorsun, yapının örneği bu. Sonra hanımefendi görevini bırakmak zorunda kalıyor. Alın yapı size. Siz sinekleri konuşuyorsunuz, biz bataklığı kurutmak için mücadele ediyoruz." "KENDİNE GÜVENEN YABANCI HAKEM DİYE BAŞVURUR!" "Adil rekabetin olmadığı, emeğin hiçe sayıldığı bir düzeni şiddetle reddediyoruz. Çarpık düzen... 3 senedir sahasında kırmızı kart almayan, maçlarda oyuncuları kart görmeyeceğini bilerek mücadele eden takımın, Avrupa'da 11 maçı olmuş. 28 sarı kart 3 kırmızı kart görmüşler. Kendine güvenen, cesur olan 'derbiye yabancı hakem gelsin' diye başvurur. Böyle tablolar olunca istemiyorsunuz. Mevcut hocalarıyla 94 lig maçında 6 kırmızı kart görmüşler. Aynı hocayla Avrupa'da 25 maçta 6 kırmızı kart almışlar. Sonuç 6'şar kırmızı kart. Onun için siz burada muvaffak oluyorsunuz, düzen çarpık."