HARAÇ YAĞMURU! "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

HARAÇ YAĞMURU! "Cezan 5 milyon TL oldu!" 9 kez kurşun yağdırdılar | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

İstanbul Esenyurt’ta, bulunan bir marketler zincirine ait 3 farkı marketi ve marketlerin sahibinin evinin kurşunlanması üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

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"CEZAN 5 MİLYON TL OLDU" Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre son bir ayda işyerini kurşunlayan şüpheliler, iş yeri sahibini arayarak 2 milyon lira para istedi. İş yeri sahibi parayı vermeyince, ‘Cezan 5 milyon oldu’ diyerek hem iş yerini hem de ikamet adresini peş peşe 7 kez kurşun yağmuruna tuttular.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Şikayet üzerine çalışma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin bazı olaylar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. REKLAM

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER Görüntülerde şüphelilerin kurşunlamaları yaptıktan sonra koşarak olay yerinden kaçtıkları görüldü. Görüntülerden yola çıkan dedektifler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. ÖZEL HAREKATLI BASKIN Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda şüphelilerin tespit edilen evlerine baskınlar yapıldı. Baskınlarla 2'si kadın, 11 kişilik çete yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi. 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kadın üyeleri kullanarak aile görünümünde olay yerine geldiklerini, ardından olayları gerçekleştirdiklerini tespit etti. İŞ YERİNİ DE EVİNİ DE KURŞUNLADI Şüphelilerin, mağdura ait 3 farklı iş yerini toplam 7 kez, evini de 2 kez olmak üzere 9 olayı gerçekleştirdikleri belirlendi. Şüpheliler hakkında "gaspa teşebbüs, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, iş yeri ve ikamet kurşunlama" suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si kadın 9'u tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.