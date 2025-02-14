Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Fransız liselerine ceza yağdı - Haberler

        Fransız liselerine ceza yağdı

        Rekabet Kurulu, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'ne toplamda 21,3 milyon TL ceza kesti

        Giriş: 14.02.2025 - 12:07 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransız liselerine ceza yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’da faaliyet gösteren Fransa menşeili özel eğitim kurumlarından Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi, Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nin birlikte okul kayıt ücretlerinin tespitini yapmak ve öğretmen ücretlerini belirlemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması

        Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurumu'nun bugün yayımladığı karara göre, liselere verilen cezalar kesinleşmiş oldu.

        Buna göre, Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoît Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint-Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'nin okul fiyatları konusunda aralarında anlaşarak tek fiyat uyguladıkları tespit edildi.

        REKLAM

        Bu kapsamda;

        4054 saylı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’e göre,

        - Özel Saint-Joseph Fransız Lisesine 3.339.516,51 TL,

        - Özel Saint Benoît Fransız Lisesine 3.279.720,74 TL,

        - Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesine 2.532.943,46 TL,

        - Özel Saint-Michel Fransız Lisesine 1.745.532,89 TL,

        - Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesine 1.897.231,86 TL idari para cezası verildi.

        Bunun yanında bahsi geçen liselerin Türk öğretmen ücretlerini de beraber belirlediği saptandı.

        Bu sebeple de;

        - Özel Saint-Joseph Fransız Lisesine 2.226.344,34 TL,

        - Özel Saint Benoît Fransız Lisesine 2.186.480,49 TL,

        - Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesine 1.688.628,97 TL,

        - Özel Saint-Michel Fransız Lisesine 1.163.688,59 TL

        - Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesine 1.264.821,24 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.

        Bahsi geçen liselere, okul kayıt ücretlerini ve Türk öğretmen ücretlerini beraber belirlemeleri sebebiyle toplamda 21,3 milyon TL para cezası verildi.

        FRANSIZ LİSELERİNİN 2024-2025 FİYATLARI

        Fransız liselerinin 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücretleri 1 milyon TL'ye yaklaştı. Fiyatlar şöyle;

        Hazırlık sınıfı:

        Saint-Joseph Fransız Lisesi (peşin fiyatı): 920.250 TL ; (taksitli fiyatı): 982.335 TL

        Özel Saint Benoît Fransız Lisesi (taksitli fiyatı): 890.000 TL

        Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi (peşin fiyatı): 895.000 TL ; (taksitli fiyatı): 953.180 TL

        Özel Saint-Michel Fransız Lisesi (taksitli fiyatı): 833.000 TL

        Özel Sainte Pulchérie Fransız Lisesi (taksitli fiyatı): 862.000 TL

        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Haberi Görüntüle
        Özel okullarda zam sınırı belli oldu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Habertürk Anasayfa