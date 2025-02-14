Fenerbahçe kazandı Galatasaray kaybetti: İşte UEFA ülke puanında son durum!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe sahne aldı. Fenerbahçe sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken Galatasaray ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Peki dün akşamki maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması nasıl oluştu? Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte detaylar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe sahne aldı.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Belçika temsilcisi karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetin ardından rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Belçika ekibi Anderlecht, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibine 4-1 mağlup oldu. Galatasaray bu mağlubiyet sonrası rövanş öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta AZ Alkmaar'ı İstanbul'da ağırlayacak.
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ÇEKYA HAFTAYI KÖTÜ KAPATTI
Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin puanı 42.900'e çıkarken Viktoria Plzen'in Ferencvaros'a 1-0 mağlup olması ile 9. sırada bulunan Çekya 43.300 puanda kaldı ve aradaki fark azaldı.
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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İşte UEFA ülke puanı sıralaması:
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1-İNGİLTERE - 106.624
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2-İTALYA - 93.043
- 9
3-İSPANYA - 88.596
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4-ALMANYA - 83.331
- 11
5-FRANSA - 69.379
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6-HOLLANDA - 65.150
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7-PORTEKİZ - 61.366
- 14
8-BELÇİKA - 54.750
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9-ÇEKYA - 43.300
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10-TÜRKİYE - 42.900
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11-YUNANİSTAN: 37.687
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12-NORVEÇ - 36.312
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13-AVUSTURYA: 35.350
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14- İSKOÇYA: 34.550
- 21
15- DANİMARKA: 33.356
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