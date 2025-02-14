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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Fenerbahçe kazandı Galatasaray kaybetti: İşte UEFA ülke puanında son durum! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe kazandı Galatasaray kaybetti: İşte UEFA ülke puanında son durum!

        UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe sahne aldı. Fenerbahçe sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken Galatasaray ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Peki dün akşamki maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması nasıl oluştu? Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 14.02.2025 - 10:14
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        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı başladı. İlk maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.

          UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise temsilcilerimiz Galatasaray ile Fenerbahçe sahne aldı.

        • 2

          Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Belçika temsilcisi karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetin ardından rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Belçika ekibi Anderlecht, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        • 3

          UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı müsabakada rakibine 4-1 mağlup oldu. Galatasaray bu mağlubiyet sonrası rövanş öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta AZ Alkmaar'ı İstanbul'da ağırlayacak.

        • 4

          ÇEKYA HAFTAYI KÖTÜ KAPATTI

          Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Türkiye'nin puanı 42.900'e çıkarken Viktoria Plzen'in Ferencvaros'a 1-0 mağlup olması ile 9. sırada bulunan Çekya 43.300 puanda kaldı ve aradaki fark azaldı.

        • 5

          İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

          Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        • 6

          İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

        • 7

          1-İNGİLTERE - 106.624

        • 8

          2-İTALYA - 93.043

        • 9

          3-İSPANYA - 88.596

        • 10

          4-ALMANYA - 83.331

        • 11

          5-FRANSA - 69.379

        • 12

          6-HOLLANDA - 65.150

        • 13

          7-PORTEKİZ - 61.366

        • 14

          8-BELÇİKA - 54.750

        • 15

          9-ÇEKYA - 43.300

        • 16

          10-TÜRKİYE - 42.900

        • 17

          11-YUNANİSTAN: 37.687

        • 18

          12-NORVEÇ - 36.312

        • 19

          13-AVUSTURYA: 35.350

        • 20

          14- İSKOÇYA: 34.550

        • 21

          15- DANİMARKA: 33.356

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