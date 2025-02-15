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        Haberler Dünyadan Elon Musk'ın oğluyla Beyaz Saray çıkarması! Donald Trump'a "Çeneni kapatmanı istiyorum" diyen küçük X aslında ne demek istedi?

        Mesele ebeveynlik başarısı değil! Elon Musk oğlu X ile Beyaz Saray'a çıkarak bir mesaj verdi

        Elon Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X'le Beyaz Saray'daki basın toplantısına katılması, bakıcısı olmayan bir çocuğun ya da çocuğunu işe yanında götürmekten başka seçeneği olmayan bir ebeveynin durumuyla aynı değil kuşkusuz. Mesele, Musk'ın ebeveynlik becerileri de değil. Trump'a "Çeneni kapatmanı istiyorum" diye posta koyan küçük X, ABD'ye ve tüm dünyaya bir mesaj iletti

        Giriş: 15.02.2025 - 10:54 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:54
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        Elon Musk'ın mesajı net
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        Beyaz Saray, en sıra dışı toplantılarından birine ev sahipliği yaptı bu hafta. Milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Beyaz Saray'da basın mensuplarının karşısına geçti.

        Trump'ın, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına atadığı Musk, Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte soruları yanıtlarken, yanında 4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii ya da kısa adıyla X de vardı. Gözler ne Trump'ta ne de Musk'taydı... Tüm dikkatler X'in üzerindeydi.

        Babasının omzuna çıktı, surat astı, burnunu karıştırdı... Aslında tam yaşına uygun bir çocuk gibi davrandı. Ama bir ara Trump'a fısıldayarak, söylediği sözler, "Burada gerçek başkan benim" imâsı içeriyordu neredeyse.

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        Sosyal medyada dudak okuyan bazılarına göre, "Sen başkan değilsin, gitmen lazım" diyordu, bazılarına göre de "Çeneni kapatmanı istiyorum" diyordu. Trump ise hiç oralı olmadan kafasını çeviriyordu.

        Küçük X, hem Musk'tan hem de Trump'tan rol çaldı... Peki ama Elon Musk bunu bilmiyor muydu?

        Bu, Musk'ın 'iş yeri'ne çocuğunu ilk taşıyışı değildi. Küçük X, bugüne kadar babasıyla pek çok etkinlikte onun yanında ya da omuzlarındaydı. Hatırlayın, Türkiye'ye geldiğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştuğunda da kucağında küçük X vardı Musk'ın.

        Tesla kurucusunun oğlunu yanında taşıyor olması, aileye ilişkin inançlarının doğasında olan cinsiyet rollerini güçlendiriyor. (Biri hayatta olmayan) 12 çocuk babası Musk, açık bir 'pronatalist'.

        Yani, azalan nüfus oranlarının büyük bir endişe kaynağı olduğuna inanan ve mümkün olduğu kadar çok çocuk sahibi olarak bunu çözmeye kararlı biri. Hayattaki görevinin bir kısmını, gezegeni mümkün olduğu kadar çok çocukla (ve üstelik olağanüstü çocuklarla) yeniden doldurmak olarak görüyor.

        Peki, yaşayan 11 çocuğundan neden hep X? Cinsiyet değiştiren bir çocuğuyla arasının iyi olmadığı zaten biliniyor. Erkek olarak doğan ama cinsiyetini değiştirerek adını Vivian Jenna Wilson yapan çocuğuyla karşılıklı olarak birbirlerini reddediyorlar.

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        Kalan 10 çocuğunu neden şimdiye kadar kameralar önüne çıkarmadığı bilinmese de, basın toplantısında Trump’ın X'i, "yüksek IQ'lu bir birey" olarak nitelendirdiği anlar zihnimizde. "Böyle IQ'su yüksek çocuklar yapın ki Amerika'yı yeniden büyük yapalım" mesajı vermek istemiş olabilir.

        Küçük X'in babasıyla toplantıya katılması, bakıcısı olmayan bir çocuğun ya da çocuğunu işe yanında götürmekten başka seçeneği olmayan bir ebeveynin durumuyla aynı değildi kuşkusuz. Musk'ın, çocuk sempatisini kullanarak, insanları daha büyük ailelere sahip olmaya teşvik etmeye çalıştığını görmemek imkansız.

        Pronatalizm ya da nüfusu artırmaya yönelik doğum yanlılığının, kadınların işgücüne katılımı üzerinde negatif etki bırakacağı bir gerçek. Pek çok eğitimli ve çalışan kadının sadece ABD'de değil, hem ülkemizde hem de dünyada çocuk sahibi olma oranının düştüğünü biliyoruz. Aslında Musk'ın Oval Ofis'te ebeveynlik sergilemesini, bu rolün kadınları kamusal alandaki işlerinden alıkoyacağı varsayımını yıkma amacı taşıdığını da düşünebiliriz.

        "İşte hem bakıcı ebeveynlik yapıyorum hem de işimi yürütüyorum" mesajı veriyor olabilir. Fakat diğer yandan, basına konuşurken bir kadın siyasi yetkilinin çocuğunu bu şekilde tutması durumunda, bu ebeveynlik gösterisinin nasıl karşılanacağını da düşünmemiz gerekiyor.

        Aslına bakarsanız Musk, ebeveynlik konusundaki zorlu işin çoğunu başkalarına bırakmış gibi görünüyor. Bir sürü çocuğu var, bir sürü büyük şirketi yönetiyor ve tüm zamanını politikacılarla geçiriyor. Tüm çocuklarına ilgili bir baba olması lojistik olarak imkansız.

        Aynı zamanda trans kızı Vivian Wilson'dan da kopmuş durumda. Kızı hakkında kamuoyuna onun "öldüğünü, uyanmış zihin virüsü tarafından ele geçirildiğini" ilan ettiğini unutmamak gerekiyor.

        Tabii burada asıl mesele, Musk'ın ebeveynlik becerileri değil. Kürtaj hakkı kararını eyaletlere devretmekle gurur duyan Trump ile kadınları doğuma teşvik eden yeni ABD yönetiminin bir parçası olması. Görünen o ki, oğlu X'le daha çok siyasi etkinlikte yan yana olacak, üreme yanlısı dünya görüşünü X’in sevimliliğini kullanarak empoze etmeye çalışacak.

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        #Donald Trump
        #Elon Musk
        #x musk
        #beyaz saray
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