Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS VE BUZLANMA UYARISI Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK 3-5 DERECE ARTIYOR Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 11, Parçalı bulutlu İSTANBUL: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı İZMİR: 17, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı BURSA: 16, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ: 16, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı ÇANAKKALE: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE: 15, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı REKLAM A.KARAHİSAR: 10, Parçalı, zamanla çok bulutlu DENİZLİ: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı MANİSA: 17, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ADANA: 17, Parçalı bulutlu ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu HATAY: 14, Parçalı bulutlu MERSİN: 17, Parçalı bulutlu ÇANKIRI: 10, Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR: 13, Parçalı bulutlu KONYA: 11, Parçalı bulutlu BOLU: 11, Parçalı bulutlu KASTAMONU: 9, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı AMASYA: 11, Parçalı bulutlu SAMSUN: 15, Parçalı bulutlu TRABZON: 13, Parçalı bulutlu ARTVİN: 9, Parçalı bulutlu ERZURUM: -2, Parçalı ve az bulutlu KARS: -1, Parçalı ve az bulutlu REKLAM MALATYA: 4, Parçalı ve az bulutlu VAN: 2, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 9, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 11, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 8, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve az bulutlu