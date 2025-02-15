Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS VE BUZLANMA UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK 3-5 DERECE ARTIYOR
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında 3 ilâ 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 11, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR: 17, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BURSA: 16, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ: 16, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE: 15, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 10, Parçalı, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA: 17, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ADANA: 17, Parçalı bulutlu
ANTALYA: 16, Parçalı bulutlu
HATAY: 14, Parçalı bulutlu
MERSİN: 17, Parçalı bulutlu
ÇANKIRI: 10, Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 13, Parçalı bulutlu
KONYA: 11, Parçalı bulutlu
BOLU: 11, Parçalı bulutlu
KASTAMONU: 9, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
AMASYA: 11, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 15, Parçalı bulutlu
TRABZON: 13, Parçalı bulutlu
ARTVİN: 9, Parçalı bulutlu
ERZURUM: -2, Parçalı ve az bulutlu
KARS: -1, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 4, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 2, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 9, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 11, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 8, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve az bulutlu