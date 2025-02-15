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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tornavidalı vahşette katliam itirafı: 4 kişiyi öldürecektim | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"

        Kütahya'da tartıştığı eşi, 46 yaşındaki G.G.'yi tornavidayla 18 yerinden yaralayan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen 45 yaşındaki Yavuz Günaydın tutuklandı. Günaydın'ın ifadesinde, yakalanmasaydı 4 akrabasını öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 07:36 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:49
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        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
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        Kütahya'nın Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak’taki bir apartmanda oturan Yavuz Günaydın (45) ve eşi G.G. (46) önceki akşam tartıştı. Çıkan arbedede Günaydın, eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı.

        YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evde yapılan G.G., Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan ve şizofren hastası olduğu belirtilen Yavuz Günaydın, bir süre ormanda saklandıktan sonra gittiği Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

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        4 AKRABASINI ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadesi alınan Günaydın'ın, yakalanmasaydı 4 akrabasını öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günaydın, çıkarıldığı mahkemede ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaralı G.G'nin ise Kütahya Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
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        #Kütahya
        #Son dakika haberler
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