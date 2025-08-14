Beşiktaş - St. Patrick's: 3-2 (MAÇ SONUCU)

Beşiktaş, ilk yarısında 'kabus' gördüğü ve 2-0 yenik duruma düştüğü maçta St. Patrick's'i ikinci yarıdaki 'uyanışıyla' 3-2 devirdi, UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi...

Kartal, 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'da 4-1 mağlup ettiği rakibi karşısında Tüpraş Stadı'ndaki rövanşa kötü başladı. HT Spor TV ve HT Spor Youtube'dan canlı yayınlanan mücadelenin 3. dakikasında Conor Carty'nin penaltı golü ve ardından 34. dakikada Ryan McLaughlin'in golü tribünlerde adeta 'soğuk duş' etkisi yarattı: 0-2.

Taraftar tepkileri başladığı sırada Demir Ege Tıknaz 43'te fileleri havalandırıp Beşiktaş'ı 'derin uykudan' uyandırdı. İlk yarı 2-1 St. Patrick's üstünlüğüyle tamamlanırken, Kartal ikinci yarıda uçuşa geçti.

JOAO MARIO GALİBİYETİ GETİRDİ 49'da Tammy Abraham ile 2-2'yi yakalayan Beşiktaş, Joao Mario'nun 79. dakikada attığı şık golle geri dönüşü tamamladı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

PLAY-OFF'TA RAKİP LAUSANNE St. Patrick's'i iki maçta da mağlup ederek play-off biletini alan Solskjaer'in öğrencileri, bu turda İsviçre'nin Lausanne ekibiyle eşleşti. Beşiktaş-Lausanne maçla 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Tur atlayan takım adını lig etabına yazdıracak.

Stat: Tüpraş Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Nelson Pereira (Portekiz) Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek (Dk. 46 Uduokhai), Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü (Dk. 64 Joao Mario), Arroyo (Dk. 46 Muçi), Rafa Silva, Rashica, Abraham (Dk. 64 Mustafa Hekimoğlu, Dk. 67 Kartal Kayra Yılmaz) St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin (Dk. 80 Grivosti), Redmond, Turner, Robinson (Dk. 56 Lennon), Baggley, Kazeem, Leavy (Dk. 56 Power), Mulraney (Dk. 67 Forrester), Carty (Dk. 56 Melia) Goller: Dk. 3 Carty (Penaltıdan), Dk. 34 McLaughlin (St. Patrick's), Dk. 43 Demir Ege Tıknaz, Dk. 49 Abraham, Dk. 79 Joao Mario (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 87 Grivosti (St. Patrick's), Dk. 90+4 Mert Günok (Beşiktaş)