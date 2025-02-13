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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya haberleri: Şizofreni kocadan tornavidalı dehşet | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet! 18 yerinden yaraladı!

        Kütahya'da, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Y.G., ayrı yaşadığı eşi G.G.'yi tornavida ile 18 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Bir süre ormanda gizlenen Y.G. operasyonla yakalanırken, G.G.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 13.02.2025 - 10:35
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        Şizofreni kocadan tornavidalı vahşet!
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        Kütahya'da olay, dün öğleden sonra Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Y.G., ayrı yaşadığı eşi G.G.’nin kaldığı eve gitti.

        TORNAVİDA İLE 18 YERİNDEN YARALADI

        DHA'daki habere göre bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışmada Y.G., eşi G.G.’yi tornavida ile 18 yerinden yaralayıp, kaçtı.

        KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        SAĞLIK DURUMU CİDDİ

        Tedaviye alınan G.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        ORMANDA SAKLANDIĞI BELİRLENDİ

        Kaçan şüpheli Y.G.’nin bir süre ormanda kaçıp saklandığı belirlendi. Araştırmalarını sürdüren Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli Y.G.’nin Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesi üzerinde olduğunu belirledi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alınan Y.G., sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için emniyete götürüldü.

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        #Kütahya
        #Son dakika haberler
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