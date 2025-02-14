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        Haberler Dünya Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım | Dış Haberler

        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım

        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli esirleri bırakacağını duyurmasına rağmen yeni bir açıklamada bulundu. Trump "Yarın (Cumartesi) Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım. İsrail'in ne yapacağından emin değilim." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.02.2025 - 22:59 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:45
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        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
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        ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli esirleri bırakacağını duyurmasına rağmen yeni bir açıklamada bulundu. Trump "Yarın (Cumartesi) Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım. İsrail'in ne yapacağından emin değilim." dedi.

        "Ben farklı bir tavır takınırdım ama duruma bağlı." diyen Trump, esirlerin teslimi konusunda Hamas'ı sözünde durmamakla suçlarken, "Ama şimdi anlıyorum ki tamamen değiştiler. Hamas tamamen değişti. Şimdi yine rehineleri serbest bırakmak istiyorsunuz ama bunun esirleri serbest bırakmayacağız demeleriyle başladığını görmelisiniz." ifadesini kullandı.

        "Hamas'a esirleri bırakmak için cumartesi öğlen 12.00'ye kadar izin verdiğinin" altını çizen Trump, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

        Trump diğer yandan İsrailli esirlere iyi davranılmadığını iddia ederek "Bence Hamas bütün esirleri serbest bırakmalı. İsrailli esirlere çok kötü davrandılar." dedi.

        Trump diğer yandan Avrupa'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın düşünce özgürlüğünü kaybetmeye başladığını iddia etti. Trump ayrıca Avrupa'nın göçmen problemiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

        BRICS'e dair de açıklamalarda bulunan Trump, önceki söylemlerini yineledi. Trump, BRICS tarafından oluşturulacak para biriminin dolara rakip olması durumunda, bütün BRICS üyelerinin gümrük vergileriyle karşılacağını belirtti.

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