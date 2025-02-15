Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
Karaman'da, sosyal medyada tartıştıktan sonra randevulaştığı 19 yaşındaki Abdullah Umutcan Demirci'yi öldürüp, Salih A.'yı yaralayan 24 yaşındaki Murat Naci Dalkıran'ın ifadesi ortaya çıktı. Dalkıran ifadesinde, "Abdullah Umutcan Demirci'ye, 'Benim hakkımda bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi" dedi
Karaman'da olay, 11 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Naci Dalkıran (24), sosyal medya üzerinden E.F. (17), Abdullah Umutcan Demirci (19) ve Salih A. ile tartıştı.
İKİ TARAF PARKTA BULUŞTU
DHA'daki habere göre tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluştu. Buluşmanın ardından kavga çıktı.
BIÇAKLI 'POMPALI' KAVGA
Kavgada Dalkıran, Demirci'yi boynundan, Salih A.'yı karnından bıçakladı. E.F. de elindeki pompalı tüfekle Murat Naci Dalkıran'a ateş etti.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Abdullah Umutcan Demirci ile Salih A. özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Dalkıran özel bir hastaneye kaldırıldı. Demirci, kurtarılamadı.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Cinayet Büro dedektifleri özel hastanede tedavisi tamamlanan Murat Naci Dalkıran, E.F. (17) ve olaya karıştığı tespit edilen Servet K. (28), B.A. (17), V.U. (17) ve Hasan T.'yi (21) gözaltına aldı. Yaklaşık 30 saat süren sorgu sürecinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Dalkıran ile olay anında pompalı tüfek kullanan E.F. tutuklanırken, 4 kişi de serbest kaldı.
"BANA ETEK GİYDİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞSİN"
Murat Naci Dalkıran, ifadesinde, "Olay günü E.F., beni sosyal medya üzerinden arayarak küfretti. Beni Piri Reis Parkı'nın oraya çağırdı. E.F.'ye bu sözleri söylemediğimi, bu sözleri Abdullah Umutcan'ın söylediğini söyledim. Daha sonra Abdullah Umutcan Demirci'yi aradık, o da parka geldi. Daha önceden sosyal medya üzerinden tartışmalar, atışmalar oldu. Abdullah Umut Can Demirci'ye 'Benim hakkımda bana etek giydireceğini söylemişsin' dedim, kavga çıktı. Amacım öldürmek değildi" dediği öğrenildi.