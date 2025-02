Haftanın Kitapları

FİLEDELFİYE HİKAYELERİ

(Yeşim Erdem)



Yeşim Erdem’in ilk kitabı Filedelfiya Hikâyeleri, şubat ayında Can Yayınları etiketiyle çıkıyor. “Reyhan Teyze”, “Boyacı”, “Kötü Adam” ve “Abim” adlı dört öyküden oluşan kitap, aynı mahallede dönüp dolaşan, karakterlerin her birini bir diğerine büyük bir ustalıkla teyelleyen, hayatları zamanla iç içe geçen insanların biraz neşeli, biraz yakıcı hikâyesini gün yüzüne çıkarıyor. Filedelfiya Hikâyeleri’nde yazar, topluma farklı bir gözle bakarken usul usul akan, her bir karakterine büyük bir dürüstlükle yaklaşan, herkesi anlamaya çalışan usta işi bir metin çıkarıyor ortaya. Büyüme mücadelesi verenler, sırrını kimseyle paylaşamayanlar, gözünü komşu evden alamayanlar, ilk aşk heyecanıyla başı dönenler ve bir baltaya sap olamayanlar bu hikâyelerde bir araya geliyor.