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        Haberler Dünya Zelenskiy: Trump telefon numarasını verdi | Dış Haberler

        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uzun tren yolculuğunun sonunda Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya vardı. ABD'li diplomasi heyeti ile görüşen Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine telefon numarasını verdiğini söyledi. Zelenskiy diğer yandan, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin bütün dünya için bir tehdit olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 19:31 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:26
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        Zelenskiy: Trump-Putin görüşmesi dünya için bir risk
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'da bulunuyor.

        Konferans sırasında ABD'li diplomasi heyetiyle görüşen Zelenskiy'nin, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile de bir araya geldi. Vance ile olumlu bir görüşme yaptıklarını ifade eden Zelenskiy, bu görüşmenin ilk ama son olmadığını dile getirdi.

        Zelenskiy görüşmeden sonra yaptığı açıklamada "Putin'i durdurmak için bir plan hazırlamamız gerekiyor." dedi.

        Zelenskiy ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ancak ABD'li sağlanacak ortak bir plan sonrasında görüşebileceğini belirterek, şu an görüşmeyi istemediğini işaret ederken Trump ile Putin arasındaki görüşmenin bütün dünya için bir risk olduğunu iddia etti.

        Zelenskiy son olarak, ABD Başkanı Donald Trump kendisine telefon numarasını verdiğini söyleyerek doğrudan iletişim kanallarının açık olduğunu ifade etti.

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