İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı, Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Van Valisi Ozan Balcı, sabah saatlerinde belediye başkanlığı binasına gelip görevine başladı.

"Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 esas sayılı dosyası kapsamında 11 Şubat 2025'te görülen duruşmasında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle Abdullah Zeydan, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtay'ca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

VALİ BALCI GÖREVE GELDİ

Van Valisi Dr. Ozan Balcı evli ve üç çocuk babasıdır.

Geçen hafta yaşanan bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Zeydan'ın yerine ise Van Valisi Ozan Balcı'nın, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

AA'da yer alan habere göre polis ekipleri, belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydana ceza verilmesinin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalık için kurulan çadır, görevlilerce kaldırıldı.

127 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre sabahın erken saatlerinde polis ekipleri, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta görülen duruşmada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi sonrası belediye binası önüne gelerek eylem yapan partililerden dağılmalarını istedi.

Ancak grup direnince, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan 127 kişi, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ÜÇ YILDIR VAN VALİSİ OLARAK GÖREV YAPIYOR

Van Valisi Ozan Balcı, 11 Mayıs 2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atandığı Van Valiliği görevine, 20 Mayıs 2022 tarihinde başladı.

Aynı zamanda 20 Mayıs 2022 tarihi ile 31 Mart 2024 tarihi arasında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. Dr. Ozan Balcı evli ve üç çocuk babasıdır.