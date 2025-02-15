Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Van Belediye Başkanlığına kayyum atandı - Abdullah Zeydan'ın yerine Van Valisi Ozan Balcı görevlendirildi, Van haberleri

        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı. Yerine Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Balcı, sabah erken saatlerde belediye başkanlığı binasına gelerek görevine başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 07:37 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanlığınca, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan görevden uzaklaştırıldı, Van Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        Van Valisi Ozan Balcı, sabah saatlerinde belediye başkanlığı binasına gelip görevine başladı.
        Van Valisi Ozan Balcı, sabah saatlerinde belediye başkanlığı binasına gelip görevine başladı.

        "Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 esas sayılı dosyası kapsamında 11 Şubat 2025'te görülen duruşmasında 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle Abdullah Zeydan, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

        3 YIL 9 AY HAPİS ALMIŞTI

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının Yargıtay'ca bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        REKLAM

        VALİ BALCI GÖREVE GELDİ

        Van Valisi Dr. Ozan Balcı evli ve üç çocuk babasıdır.
        Van Valisi Dr. Ozan Balcı evli ve üç çocuk babasıdır.

        Geçen hafta yaşanan bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Zeydan'ın yerine ise Van Valisi Ozan Balcı'nın, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği ifade edildi.

        AA'da yer alan habere göre polis ekipleri, belediye binası çevresinde güvenlik önlemi aldı. Görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydana ceza verilmesinin ardından belediye binası önünde toplanan kalabalık için kurulan çadır, görevlilerce kaldırıldı.

        127 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'da yer alan habere göre sabahın erken saatlerinde polis ekipleri, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 11 Şubat'ta görülen duruşmada, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi sonrası belediye binası önüne gelerek eylem yapan partililerden dağılmalarını istedi.

        Ancak grup direnince, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan 127 kişi, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        ÜÇ YILDIR VAN VALİSİ OLARAK GÖREV YAPIYOR

        Van Valisi Ozan Balcı, 11 Mayıs 2022 tarihli ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atandığı Van Valiliği görevine, 20 Mayıs 2022 tarihinde başladı.

        Aynı zamanda 20 Mayıs 2022 tarihi ile 31 Mart 2024 tarihi arasında Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürüttü. Dr. Ozan Balcı evli ve üç çocuk babasıdır.

        Van Belediye Başkanı Zeydan'a 3 yıl 9 ay hapis!
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        Sosyal medya cinayetinde 'Etek giydirme' kavgası!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        "Sakız" öldürdü denilmişti! 12 yaşındaki Esra'nın boynunda ip izleri!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Tornavidalı vahşette katliam itirafı! "4 kişiyi öldürecektim!"
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 3 bölgede sağanak!
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum atandı
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        En tuhaf doğum günü dileği! Yeni yaşında hapishaneye gitti
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Portakaldan daha fazla C vitamini içeren besinler!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        Olaylı derbide kazanan Fenerbahçe Beko!
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 İkinci Dünya Savaşı filmi
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        250 bin liralık hırsızlık kamerada
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Tüzel kişiler için KKM sona erdi
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        Almanya: ABD Başkan Yardımcısının sözleri kabul edilemez
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        "Üşümüyorum ama ayaklarım buz gibi!" diyorsanız dikkat!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım
        Habertürk Anasayfa