TFF'den 'sahadan çekilme'ye yeni ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yapılan toplantı sonrası Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti. TFF, sahadan çekilen takımlara -9 puana kadar giden bir ceza verme kararı aldı.

Buna göre Süper Lig'de sahadan çekilen bir takıma; sonraki sezonda -9 puan silme cezası, 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası, kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası, görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilecek.

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İşte Disiplin Talimatı'nda yer alan yeni karar:

(1) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla; herhangi bir kategori ayrımı yapılmaksızın, müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk ederek müsabakanın tatil edilmesine sebebiyet verecek şekilde sportmenliğe aykırı harekette bulunan kulüp ve mensupları hakkında Disiplin Kurulları aşağıda yer alan cezalara hükmeder;

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(a) Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası; görevlilerine 1 yıl hak mahrumiyeti cezası veya soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı;

(b) Kulüplere;

- Süper Lig için 20.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 1.Lig için 2.000.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 2.Lig için 1.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye kadar para cezası,

- 3.Lig için 500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye kadar para cezası,

(c) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(d) Her halükarda sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası.

(2) İhlalin amatör kulüplerce gerçekleştirilmesi halinde yetkili disiplin kurulları; ilgili kişiler

hakkında yukarıda yer alan hak mahrumiyeti cezalarına hükmetmekle birlikte ilgili Kulüplere 50.000 TL'den 250.000 TL'ye kadar para cezası verir.

(3) Futbol Müsabaka Talimatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla müsabaka yerine gelmesine rağmen müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden kulüp hakkında; takip eden sezonda yer alacağı ligde geçerli olmak üzere ayrıca (-9) puan indirme cezası verilir.