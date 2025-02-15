Yurt genelinde her gün bir kadın ya sevgilisi ya eşi ya da boşandığı kocası tarafından öldürülmeye devam ediyor. Kadın cinayetinin son adresi Konya oldu.

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2 ÇOCUK ANNESİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI DHA'daki habere göre olay, Akşehir ilçesinde saat 00.30 sıralarında, Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek Şen (35), evine gelen sevgilisi Barış E. ile yaşanan tartışmanın ardından defalarca bıçaklandı.

DİLEK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilek Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL ZANLISI TESLİM OLDU Şen’in cansız bedeni incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Barış E. polise teslim olurken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.