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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'e eski menajeri Şule Yazar'dan suç duyurusu - Magazin haberleri

        İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusu

        İbrahim Tatlıses'in eski menajeri Şule Yazar, türkücünün kendisine tehditlerde bulunduğu ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 10:46 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:02
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        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
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        İbrahim Tatlıses'in İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki eski menajeri Şule Yazar, adliyeye giderek türkücü hakkında, kendisine; tehditte bulunduğu, hakaret ettiği ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

        "OLAYIN BURAYA GELMESİNİ İSTEMEZDİM"

        Şikâyetinin ardından olayla ilgili açıklamalarda bulunan Şule Yazar; "Olayın buraya gelmesini istemezdim. İki çocuk annesiyim. Eşim ve çocuklarımı korumak ve bana yapılanları kayıt altına aldırmak adına mecburen bu olay yaşandı. Avukatımla birlikte dilekçe vermek zorunda kaldık. Hamileliğimin öncesinde başlayan bir süreç... Çeşitli baskılar, telefonda bağırmalar gibi süreçler yaşadım. 8 ay boyunca şiddeti azalır, yapılan yanlışlıklar farkına varılır diye bekledim ama tam tersi artarak devam etti. Hiçbir şekilde karşıma gelip konuşma, hesap sorulma, açıklama istenme gibi bir durum olmadı. Karşımda muhatap bulamadım. Bana yöneltilen tehditleri, lafları, üzerime yapıştırılmaya çalışılan suçları, arkamdan konuşulanları kabul etmedim. Artık olayı yargıya intikal ettirme gereği duyduk. Üstü kapalı tehditler aldık. Bunu ne kadar yapar, gerçekleştirir bilemeyiz. Belki kızgınlıkla söylenen sözlerdir ama gerçekleşebileceği ihtimali üzerinde durduk. Şahitler, deliller ve ispatlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

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        "PSİKOLOJİM KALDIRACAK DURUMDA DEĞİL"

        Üzerine atılı çeşitli suçların bulunduğunu öne süren Şule Yazar, şunları kaydetti: Aileme de küfürlü konuşmalar mevcut. Artık psikolojim kaldıracak durumda değil. Psikolojik çöküntü yaşamaktayım. Bu olaylar yüzünden 4 buçuk ayda sütten kesildim. Yargıda karşılığının olması gerektiğini düşünüyorum.

        "SUNACAĞIMIZ BAŞKA DELİLLER DE OLACAK"

        Şikâyet hakkında bilgi veren Avukat Serkan Onukar da; "Muhatabımız yıllardır Türk halkının sevgisini kazanmış, sanatıyla ve bugüne kadar yaptıklarıyla her zaman gündemde olmuş bir isim. Bu noktaya gelmiş olmaktan ötürü gerçekten üzüntü duyuyoruz. Bir süredir bu konu gündemimizdeydi. Şule hanım, çok sabretti. İbrahim Tatlıses'in geçen bu süre zarfında bu eylem ve söylemlerinden vazgeçeceğini düşündü ancak bu süreçte bunlar daha büyük boyutlara ulaştı. Şikâyette bulunmak artık son çaremiz oldu. Biz dilekçemizde oldukça hassas davranmaya çalıştık. Kullandığımız ifadeleri, ileri sürdüğümüz iddialarımızı, tanıklarımızı, delillerimizi son derece ince eleyip sık dokuduk. Birtakım hususların da savcılık tarafından araştırılması gerekiyor. Tahkikat belirli bir zaman alacaktır. Sunacağımız başka deliller de olacak. Türk yargısına güveniyoruz. İnancımız sonsuz. Gönlümüzden geçen bu işin sulh ve selametle sonuçlanması. Sürecin takipçisi olacağız" açıklamalarına yer verdi.

        Fotoğraflar: AA, İHA

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        #İbrahim Tatlıses
        #Şule Yazar

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