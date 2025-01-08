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        Haberler Dünya Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı | Dış Haberler

        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD kültürüyle özdeşleşmiş sosisli sandviçin ülkede satılmasını ve pişirilmesini yasakladı. Kuzey Kore'de geçtiğimiz günlerde boşanan çiftlerin toplama kamplarına gönderileceğine ilişkin iddialar ortaya çıkmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:28
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        Kuzey Kore'de sosisli sandviç yasağı
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        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkede sosisli sandviç yemenin yasaklandığı bildirildi.

        The Sun'ın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim, ABD'den esinlenilen sosisli sandviç kültürünün vatana ihanet eylemi olduğunu söyledi.

        Sosisli sandviç satarken veya pişirirken yakalanan kişilerin, çalışma kamplarına gönderilme riskiyle karşı karşıya kalacağı bildirildi. Ayrıca Güney Kore'den ithal edilen bir yemek olan budae-jjigae'nin satışı da yasaklandı.

        BOŞANAN ÇİFTLER HAPSE GİREBİLİR

        Pyongyang da hükümet, boşanan çiftlerin de hapse girebileceğini açıkladı. Aralık ayında Kuzey Kore'de boşanmış kadınların "suçları" nedeniyle bir ila altı ay çalışma kamplarında tutulduğunu iddia eden raporlar ortaya çıktı.

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        Kuzey Kore yönetiminde boşanma hoş karşılanmıyor çünkü anti-sosyalist bir eylem olarak kabul ediliyor ve hükümetin herhangi bir yasal ayrılığı onaylaması gerekiyor.

        Radio Free Asia'ya konuşan Güney Pyongan eyaletinde üç ay çalıştığını iddia eden boşanmış bir kadın, kadınların erkeklerden daha ağır cezalar aldığını söyledi. RFA'ya konuşan kadın, "İlçe işçi eğitim kampında yaklaşık 80 kadın ve 40 erkek tutuklu bulunuyor. Boşanma kararları nedeniyle yaklaşık 30 erkek ve kadın hapse girdi ve kadınların cezaları daha uzundu." dedi

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        #kuzey kore
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