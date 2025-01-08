Japonya'da 'yok oluş' alarmı: Japonya'nın soyunun tükeneceği yıl hesaplandı

Japon profesör, ülkenin hızla yaşlanan nüfusuyla mücadele etmemesi halinde Japonya'nın soyunun tükeneceği yılı tahmin etti.

The Times'ın haberine göre, 2012 yılından bu yana demografik simülasyonlar yapan Yoshida'nın son bulgusu, şu anki projeksiyonuna göre Japonya'nın 695 yıl sonra var olmayacağı yönünde.

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Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı tarafından açıklanan şok edici veriler, Yoshida'nın çocuk sayısında yüzde 2,3'lük keskin bir düşüş olduğunu ortaya koyduktan sonra tahminini 100 yıl öne çekmesine neden oldu.

Japonya'da doğum sayısı 1970'lerden bu yana sürekli olarak azalıyor ve 2005 yılında ölüm sayısı doğum sayısını geçti.

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2022 yılında Japonya'da ölüm sayısı doğum sayısından neredeyse bir milyon daha fazla oldu ve 65 yaş üstü insanların oranı şu anda nüfusun yüzde 29,9'unu oluşturuyor. Bu oran 1960 yılından bu yana yüzde 24,1'lik bir artış anlamına geliyor.

Yoshida, uzun süreli durgunluğun gençlerin düşük gelir nedeniyle evlenemediği ya da çocuk sahibi olamadığı anlamına geldiğini söyledi.

"Doğum sayısındaki düşüş durmadığı sürece, saatin ibresi geri gidecektir"

Göç politikaları gevşetilecek Japonya düşük doğum oranı nedeniyle nesli tükenen ilk ülke olabilir. Japon politikacılar ülkenin demografik krizine çözüm bulmaya çalışırken, bazı politika yapıcılar bu eğilimi tersine çevirmek için sadece 2030 yılına kadar zamanları olduğu uyarısında bulunuyor. Yok olmaktan ziyade, Japonya için daha yakın tehdit, bakılması gereken daha fazla yaşlı insan olmasına karşın işgücünde daha az genç insan olması. Japonya bu sorunla başa çıkmak için daha fazla yabancı işçinin ülkeye girişine izin vermek üzere katı göçmenlik politikalarını gevşetmeyi planlıyor. REKLAM Hükümet 2040 yılına kadar yurtdışından gelen işçi sayısını üç katına çıkarmayı umuyor. Ayrıca çiftlerin aile kurmalarına yardımcı olmak için 32 milyar dolar tutarında daha fazla nakit teşvik dağıtmayı planlıyor. Yetkililer, çiftlerin cüzdanlarında daha fazla nakit para görmeleri halinde çocuk sahibi olma konusunda daha istekli olabileceklerini umuyor. Japonya'da iş-yaşam dengesi eksikliği, hükümetin ele almaya istekli olduğu bir diğer alan. Haftada dört gün çalışma sistemi Tokyo'da eyalet hükümeti çalışanları dört günlük çalışma haftasını benimseyecek ve küçük çocukları olan ebeveynlerin iki saat daha erken işten çıkmalarına izin verilecek. Diğer teşviklerle hükümet çiftleri evlenmeye teşvik ediyor ve daha fazla cinsiyet eşitliğini savunuyor. Geçen yıl Tokyo metropol yönetimi doğum oranını arttırmak için kendi flört uygulamasını bile başlattı. Kullanıcıların bekar olduklarına dair kanıtın yanı sıra gelirlerini gösteren bir belge ve evlenmek istediklerine dair imzalı bir mektup sunmaları gerekiyor. Bu hamle bir Tokyo yetkilisi tarafından başkentteki genç bekarların gelecekteki eşlerini ve kocalarını bulmalarına yardımcı olmak için 'nazik bir hamle' olarak tanımlandı.