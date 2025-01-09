Mauro Icardi'den, sevgilisi China Suarez'e: Olmam gereken yerdeyim

Fotoğrafın altına yazdığı duygusal notla aşkını ilan eden Icardi, şu ifadelere yer verdi; "En iyi hikâyeler en beklemediğin anda başlar derler... Kim bilir? Bunlar kaderin işleri. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin, her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader...