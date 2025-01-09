Mauro Icardi'den, sevgilisi China Suarez'e: Olmam gereken yerdeyim
Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte oldukları fotoğrafları paylaştı; "En iyi hikâyeler en beklemediğin anda başlar"
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılık sürecindeyken yeni aşkını doğrulamıştı.
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Arjantinli futbolcu, sevgilisi China Suarez ve çocuklarıyla çekilen bir fotoğrafını paylaşarak ilişkilerini gözler önüne sermişti.
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Arjantin’de tedavi sürecini sürdüren Icardi, geçtiğimiz saatlerde sevgilisi ve ünlü Arjantinli aktris China Suarez ile birlikte yeni bir fotoğraf paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
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Fotoğrafın altına yazdığı duygusal notla aşkını ilan eden Icardi, şu ifadelere yer verdi; "En iyi hikâyeler en beklemediğin anda başlar derler... Kim bilir? Bunlar kaderin işleri. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin, her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader...
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Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var; çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim"
Fotoğraflar: Instagram