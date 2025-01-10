Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor

Geçtiğimiz günlerde Kanada Liberal Partisinden ve Başbakanlık görevinden istifa edeceğini duyuran Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ilhâk söylemlerine dair bir yorum daha getirdi.

Kanada Başbakanı "Trump, daha önce Kanada'ya %25 ek vergi uygulayacağını söyledi. Bunu yaparsa ABD vatandaşlarının birçok ürün için ödeyeceği ücret artacak. Kanada'yı ilhâk edeceğini söyleyerek dikkatleri farklı yöne çekmek istiyor." dedi.

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Trudeua, Trump'ın söyleminin taktik olduğunu belirterek asıl amacını ifşa etmeye çalıştı.

Kanada Başbakanı "Petrole, gaza, keresteye, çeliğe %25 ek vergiden söz ediliyor. Trump çok iyi bir müzakereci, insanların dikkatini farklı yöne çekiyor. Bütün bu ürünlerin fiyatları bir anda artacak. Biz Kanadalıyız ve bundan gurur duyuyoruz. Biz Amerikalı değiliz. Kanada'nın ilhâkı asla söz konusu olmayacak" dedi.

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Trudeau, daha önce ABD'nin Kanada'yı ilhâk etmesinin imkansız olduğunu söylemiş ve bunun cehennemin buz tutmasından farklı olmadığını belirtmişti.