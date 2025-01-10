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        Haberler Dünya Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor | Dış Haberler

        Kanada Başbakanı Trudeau: Trump Kanada söylemi ile dikkatleri farklı yere çekiyor

        Geçtiğimiz günlerde istifa edeceğini açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmaya dair söylemlerine bir yorum daha getirdi. Trudeau "Trump dikkatleri farklı yere çekmek istiyor. Artıracağı vergilerle ABD vatandaşlarının ürünlere ödediği ücret de artacak" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 01:29 Güncelleme: 10.01.2025 - 01:59
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        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
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        Geçtiğimiz günlerde Kanada Liberal Partisinden ve Başbakanlık görevinden istifa edeceğini duyuran Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 47. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'yı ilhâk söylemlerine dair bir yorum daha getirdi.

        Kanada Başbakanı "Trump, daha önce Kanada'ya %25 ek vergi uygulayacağını söyledi. Bunu yaparsa ABD vatandaşlarının birçok ürün için ödeyeceği ücret artacak. Kanada'yı ilhâk edeceğini söyleyerek dikkatleri farklı yöne çekmek istiyor." dedi.

        Trudeua, Trump'ın söyleminin taktik olduğunu belirterek asıl amacını ifşa etmeye çalıştı.

        Kanada Başbakanı "Petrole, gaza, keresteye, çeliğe %25 ek vergiden söz ediliyor. Trump çok iyi bir müzakereci, insanların dikkatini farklı yöne çekiyor. Bütün bu ürünlerin fiyatları bir anda artacak. Biz Kanadalıyız ve bundan gurur duyuyoruz. Biz Amerikalı değiliz. Kanada'nın ilhâkı asla söz konusu olmayacak" dedi.

        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
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        Trudeau, daha önce ABD'nin Kanada'yı ilhâk etmesinin imkansız olduğunu söylemiş ve bunun cehennemin buz tutmasından farklı olmadığını belirtmişti.

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