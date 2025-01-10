İzmir Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, 28 Aralık'ta Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi.

Aynı işletmeden yedikleri kumpir nedeniyle rahatsızlandıklarını iddia eden ve tedavilerinin ardından taburcu edilen 4 kişi de emniyete giderek işletme sahipleri hakkında şikayette bulundu. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce iş yerindeki ürünlerden numune alındı.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan Servet Polat, Buca'da toprağa verilirken, konunun detaylıca araştırılmasını isteyen aile üyeleri, annelerinin ölüm nedeninin ortaya çıkacağı detaylı otopsi sonucuna göre hukuki mücadele başlatacak.

"OĞLUMUN ŞİKAYETİ DEVAM EDİYOR"

Bahar Zeyrek, annelerinin hipertansiyon ve şeker hastası olduğunu, daha önce de aynı işletmede yemek yediklerini söyledi. Yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını vurgulayan Zeyrek, "Arkadaşlarım da orada kumpir yemişler, onlar da zehirlenmişler. Bizim yediğimiz kumpirde havuç tarator, tavuk, sosisli bir meze vardı. Annem yerken, 'Bahar benim midem çok bulanıyor' dedi. 'Anne yiyemiyorsan bırak artık yeme' dedim ama yemişti. Oğlum da pizza istemişti. Pizza gelene kadar oğlum da kumpir yedi. Oğlum hala ishal. Ağrısı hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BUNUN HESABINI VERECEK"

Zeyrek, iş yerinin kusurlu olduğunu öne sürerek, şöyle konuştu: "Annemin vefat ettiği gün polisler eve geldi. Polis ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletmeden numune alındığını, otopsi ile beraber her şeyin ortaya çıkacağını söylediler. Şu an annemin otopsi sonucunu bekliyoruz. Otopsi sonucu çıktıktan sonra mücadelemize devam edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Şu an o işletme kapatıldı. Sorumlular bunun hesabını verecek."