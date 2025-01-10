Selim İleri'ye veda

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 8 Ocak'ta 75 yaşında vefat etti. İleri için Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi.

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Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, İlerinin Türk edebiyatındaki önemine işaret ederek; "Osmanlı'nın son günlerini gören, değişime şahit olan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında edebiyatımıza yön veren büyük bir kuşak vardı. Selim Bey de işte bu büyük edipler dünyasında yetişmiş, onlardan aldığı geleneği, zarafeti, Türkçeyi 21. yüzyıla taşımış büyük bir edebiyat ve kültür insanıydı" dedi. İlerinin sadece yazdıklarıyla değil, anlattıklarıyla anlatım biçimi ve kişiliğiyle de geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlendiğine dikkati çeken Çam, şunları kaydetti: Türk edebiyatına hem eserleriyle hem de kişiliğiyle emek verdi. Yeşilçam'a az ama öz senaryolar hediye etti. Bir sanatçı olarak görevini yerine getirmenin huzuruyla aramızdan ayrıldı. Edebi birikimini İstanbul aşkıyla süsleyen Selim İleri'nin kurduğu, gördüğü ve anlattığı dünya, bugün İstanbul'un, kültür ve sanat hayatımızın bir parçası olarak varlığını sürdürüyor ve kitaplarıyla sürdürmeye devam edecek.

Serdar Çam, İleri'nin 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldüğünü vurgulayarak, usta edebiyatçının nezaketiyle de herkesi etkilediğini söyledi.

Selim İleri'nin ailesiyle dostlarına baş sağlığı temennisinde bulunan Dr. Serdar Çam, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da taziye dileğini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Selim İleri ile çok yakın bir süreçte görüştüklerinden bahsederek; "Bizim için çok özel bir projeye çalışıyoruz, 'İstanbul Hafıza' diye. Yapmak istediğimiz şey, kayıplarımızın ardından İstanbul'un sivil tarihinde mekan izlerini oluşturmak. Herhalde böyle bir işe kalkıştığımızda konuşacağımız, ilk yardım isteyeceğimiz nadir insanlardan bir tanesi Selim İleri. Çünkü İleri, İstanbul kent kültür tarihine bir ömür vermiş birisi" değerlendirmesini yaptı. Selim İleri'nin bir edebiyatçı olmasının ötesinde aynı zamanda bir kültür tarihçisi olduğunu altını çizen Mahir Polat; "75 yıldır çocuk bakışını hiç kaybetmemiş bir isim. Bu topraklara mal olmak da biraz o çocukluğu kaybetmemekle oluyor. Bizim için çok değerli bir isim. Hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun" diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Selim İleri'yi okuyarak büyüdüğünü dile getirerek, şunları anlattı: Onun için tam bir 'Beyoğlu beyefendisi' demek yanlış olmayacaktır. Ortaokulu ilçemizdeki Galatasaray Lisesi'nde okudu ve uzun yıllar Beyoğlu merkezli bir yaşam sürdürdü. Kitaplarında Beyoğlu'nu, İstanbul'u çok anlattı. Tam bir İstanbul aşığıydı. Naifti, kibardı. Bu döneme ait olmayacak kadar nezaket sahibiydi. İyi bir yazar, iyi bir insandı. Bunları söylerken şunu da düşünüyorum; ne güzeldir böyle anılmak, hatırlanmak, böyle yüzlerce dostuyla sonsuzluğa uğurlanmak. Kendisi eserleriyle hep yaşayacak. Selim İleri'nin yeğeni Prof. Dr. Ferhat Nutku ise böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için katılanlara teşekkür ederek; "Bize yabancı olmayan yaşanmışlıklar, Selim İleri'nin edebiyatıdır. Sadece sanatın her şeyi iyileştirebileceğine inandı. Yalnız kendimizi anlamak değil, asıl karşımızdakini anlamanın önemli olduğunu düşündü. İçimizdeki yalnızlığı gidermenin sadece bu yolla mümkün olduğunu söyledi. Şimdi senin bıraktığın yalnızlıkla kitaplarını okuyarak baş etmeye çalışacağız. Nur içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ferhat Nutku Törende ayrıca; yazar Behçet Necatigil'in kızı Ayşe Sarısayın, yazar Asuman Kafaoğlu ve Semra Aktunç birer konuşma yaptı. Kültür ve sanat dünyasından birçok ismin katıldığı törende İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz ile yazar Beşir Ayvazoğlu da yer aldı. Öğle namazına müteakip Üsküdar Vaniköy Camii'nde kılınan cenaze namazında taziyeleri İleri'nin yeğeni Prof. Dr. Ferhat Nutku ile eşi kabul etti. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyuncular Türkan Şoray, Nergis Çorakçı, Sumru Yavrucuk, Kerem Alışık ve akademisyen yazar Hasan Bülent Kahraman'ın yanı sıra edebiyat ve sinema dünyasından birçok isim katıldı. Cenazeye katılan Türkan Şoray, basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "İnsanın en yakın dostunu, haftada 2 - 3 defa muhabbet ettiği, çok sevdiği dostunu, arkadaşını kaybetmesi gerçekten anlatılmaz duygular. Ruhen çok üzüyor. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Bu hayatın getirdiği bir durum tabii. Hiçbir şey söyleyemeyiz" dedi. "YEMEĞE HAZIRLANACAKKEN BUGÜN ONU UĞURLAMAK İÇİN HAZIRLANDIM" Türkan Şoray, İleri ile geçen hafta görüştüklerini ve bugün için kendisini yemeğe davet ettiğini aktararak; "Yemeğe hazırlanacakken, bugün onu uğurlamak için hazırlandım. Beni çok etkiledi ama güzel yaşadı, çok sevildi. Hayata değer katarak aramızdan ayrılıyor. Kitapları da çok okundu, çok sevildi. O her zaman benim sevgili dostum olarak kalbimde kalacak" ifadelerini kullandı. "SELİM İLERİ TÜRK EDEBİYATININ TARİHİDİR" Oyuncu Kerem Alışık ise Selim İleri'nin kişiliğine işaret ederek; "Selim İleri, kendisi gibi ince ve derin bir kalemdi. Romancıydı, eleştirmen ve senaristti. Yazardı ve hep yazdı. O, Türk edebiyatının bence tarihidir, hafızasıdır. Biraz sonbahar, biraz yalnızlıktı Selim İleri" değerlendirmesinde bulundu. Aile dostu olan İleri'nin, babası Sadri Alışık, dayısı Attila İlhan ve annesi Çolpan İlhan'la Kanlıca gecelerindeki sohbetlerinin unutulmayacağını söyleyen Alışık, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Çok usta bir kalemdi. Aslında kırık bir aşk hikâyesiydi ama kimseyi kırmazdı ve gönlümüzden, kalbimizden bir şeyler götürdü, içimizde bir parça şeyler bıraktı. Mekânı cennet olsun. Allah, rahmet eylesin" diye konuştu. Alkışlarla uğurlanan Selim İleri'nin cenazesi, Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. REKLAM Selim İleri, 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koyan çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri oldu. Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in arasında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı. Köşe yazarlığı da yapan İleri, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sundu. İLERİ'YE EDEBİYATA SEVDİREN İKİ İSİM 1955’te okul hayatına başlayan Selim İleri, birinci sınıfı Cihangir İlkokulu'nda, sonraki dönemi de Firuzağa İlkokulu'nda tamamladı. 1960 yılında Galatasaray Lisesine yatılı olarak verildi. Fransızca kompozisyon dersinden bütünlemeye kalınca yıl kaybetmemek için Galatasaray Lisesi’nden ayrıldı. Önce kısa bir süre Bakırköy Lisesi’ne devam ettikten sonra Atatürk Erkek Lisesi’ne geçti. Bu okul, edebiyat yaşamına yön veren iki öğretmenle tanışmasına vesile oldu. Edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay, ona edebiyatı sevdiren insanlardan biri olarak yaşamındaki yerini alırken onu öykü yazmaya yönlendiren Fransızca öğretmeni Vedat Günyol’du. REKLAM YILIN EN İYİ SENARYOSUNA LÂYIK GÖRÜLDÜ İlk romanı, 'Destan Gönüller’i 1973'te yayımladı. Selim İleri’nin edebî yaşamında dönüm noktalarından biri olan 'Her Gece Bodrum' romanı 1976’da yayımlandı. İleri, 1978’te, Ali Bozok, Mehmet Tim ile birlikte Günebakan Yayınevi’ni kurdu. Yayınevi üç dört yıl sonra maddi olanaksızlıklar yüzünden kapandı. 1987’de Argos Dergisi'nde yöneticilik yapmaya başladı ve dergi kapanıncaya kadar buradaki görevine devam etti. Selim İleri, 1990’lara gelindiğinde tiyatro oyunları yazmaya başladı. 'Cahide, Ölüm ve Elmas' ilk oyunudur. Daha sonra 'Allahaısmarladık Cumhuriyet’i yazdı. Sahnelenen bu oyun 1997’de hem Afife Jale hem de Avni Dilligil ödüllerini aldı ve Selim İleri de en iyi tiyatro yazarı seçildi. Selim İleri, 199'de Devlet Sanatçısı ünvanına, 2012'de ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü. RADYO VE TELEVİZYONLARDA KÜLTÜR PROGRAMI SUNDU Selim İleri, 1970’lerden bugüne yaşamı boyunca yazıdan başka bir uğraş edinmeyen, roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eser ortaya koyan çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biridir. Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında, yirminin üzerinde senaryo yazdı, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri, Cumhuriyet birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı, gazetelerde köşe yazarlığı yaptı, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür - sanat programları sundu. "BAŞKALARININ YALNIZLIĞINI ANLADIĞIMIZ VAKİT KENDİ YALNIZLIĞIMIZ GEÇER" Selim İleri daha önce TRT 2'de katıldığı bir programda "Hayatımın tek mutluluğu okumak ve yazmak oldu. En bağlandığım onlar. Onlar dostluklarını benden esirgemediler. Yazmaya ve okumaya çok şey borçluyum. Onu bir miktar ödemek uğruna bunca sence aralıksız çalıştım. Ama iyi bir şeyler yapabildim mi bilemiyorum. İnsanlara da okumanın, yazmanın, düşünmenin, başkasını anlamanın ne kadar anlamlı ve iyi bir şey olduğunu. Yalnız kendimizi değil asıl karşımızdakini anlamanın önemli olduğunu düşündüm. Çünkü hep 'yalnızız, yalnızız' diye dertleniriz. Aslında karşımızdaki yalnızlığını anladığımız vakit kendi yalnızlığımız geçer. Belki biraz kendi yalnızlığımı geçirmek için başkalarının yalnızlığına sığındım. Bütün sırrı buydu" demişti.