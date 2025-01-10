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        Haberler Gündem 3. Sayfa Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, devrilen motosiklette bulunan 27 yaşındaki Cihan Çelik ile 18 yaşındaki Muhammed Akman hayatını kaybetti. İki gencin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:29 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:43
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        Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
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        Mardin'de yürekleri yakan kaza, bu sabah saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

        İKİ GENÇ YOLA SAVRULDU

        DHA'daki habere göre henüz sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet devrildi. Kazada motosikletteki Muhammed Akman (18) ile Cihan Çelik (27) yola savruldu.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Akman ve Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü

        DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Cihan Çelik ile Muhammed Akman'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği, Çelik ile Akman'ın da yola savrulduğu görüldü.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Cihan Çelik (solda) ve Muhammed Akman (sağda).
        Cihan Çelik (solda) ve Muhammed Akman (sağda).

        Motosiklet çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #mardin
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