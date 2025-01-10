Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!

Mardin'de yürekleri yakan kaza, bu sabah saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

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İKİ GENÇ YOLA SAVRULDU DHA'daki habere göre henüz sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet devrildi. Kazada motosikletteki Muhammed Akman (18) ile Cihan Çelik (27) yola savruldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Akman ve Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü

DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI Cihan Çelik ile Muhammed Akman'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği, Çelik ile Akman'ın da yola savrulduğu görüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Cihan Çelik (solda) ve Muhammed Akman (sağda). Motosiklet çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı! Haberi Görüntüle