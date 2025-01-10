Facia bir anda geldi! İki gencin ölüm anı kamerada!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, devrilen motosiklette bulunan 27 yaşındaki Cihan Çelik ile 18 yaşındaki Muhammed Akman hayatını kaybetti. İki gencin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Mardin'de yürekleri yakan kaza, bu sabah saat 04.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.
İKİ GENÇ YOLA SAVRULDU
DHA'daki habere göre henüz sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet devrildi. Kazada motosikletteki Muhammed Akman (18) ile Cihan Çelik (27) yola savruldu.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Akman ve Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü
DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI
Cihan Çelik ile Muhammed Akman'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği, Çelik ile Akman'ın da yola savrulduğu görüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYORCihan Çelik (solda) ve Muhammed Akman (sağda).
Motosiklet çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.