12 Dev Adam ruhu geri döndü: 24 yıl sonra gelen final!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı eleyen Türkiye, yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlı ekip, Arena Riga'da oynanan karşılaşmada Yunanistan'a büyük üstünlük kurarak, salondan 94-68 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya'ya karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Milliler, ilk kez ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de adını finale yazdırmıştı.

İki takım arasında daha sonra oynanan 4 müsabakayı da Yunanistan kazanmıştı.

ERCAN OSMANİ'DEN MUHTEŞEM PERFORMANS

Milli basketbolcu Ercan Osmani, Yunanistan maçında kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol üstlendi.

Maçın oyuncusu ödülüne layık görülen Ercan, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turundan itibaren bir maçta en fazla skor üreten oyuncusu oldu.

A Milli Takım'da oyuncular ve teknik ekip, maçın ardından büyük bir sevinç yaşadı. Milli basketbolcular, EuroBasket 2025'te finale yükselmenin sevincini yakınları ve Türk taraftarlarla kutladı.

EN FARKLI GALİBİYET REKORU

Yunanistan'ı EuroBasket yarı finalinde 94-68 mağlup eden Türkiye, turnuva tarihinde bir eleme maçındaki en farklı galibiyetini aldı.