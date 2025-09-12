Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!

        12 Dev Adam tarih yazmaya devam ediyor... 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, mücadeleyi 94-68 kazandı ve organizasyonda finale yükseldi. A Milliler, 14 Eylül Pazar günü son dünya şampiyonu Almanya ile finalde karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 22:43 Güncelleme: 12.09.2025 - 23:33
        12 Dev Adam tarih yazdı: Finaldeyiz!
        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde Türkiye, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale yükseldi.

        A Milli Takım, turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı. Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

        Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Türkiye, üst üste bulduğu sayılarla ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Dorsey ile dış atışlardan skor üreten Yunanistan'a Ercan Osmani'nin basketleriyle karşılık veren A Milli Takım, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 10-22. Milliler, Ercan Osmani'nin 14 sayı kaydettiği ilk periyodu 26-16 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğin başında biraz toparlanan Yunanistan, Türkiye'nin baskısına karşılık veremedi. Yunanistan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, pota altından ve 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 18. dakikada 21 sayılık fark yakaladı: 24-45. A Milli Takım, soyunma odasına 49-31 üstün gitti.

        Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkili başlayan A Milli Takım, organize hücumlardan bulduğu sayılarla 26. dakikada farkı 26 sayıya kadar çıkardı: 38-64. Kalan bölümde Yunanistan, Sloukas'ın kazandırdığı sayılarla farkı 21'e çekti ve Türkiye, son çeyreğe 72-51 önde girdi.

        Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen ve farkı açan A Milli Takım, sahadan 94-68 galip ayrıldı ve Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez finale yükseldi.

        Salon: Arena Riga

        Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Jorge Vazquez (Porto Riko)

        Yunanistan: Dorsey 9, Sloukas 15, Papanikolaou 2, Mitoglou 3, Giannis Antetokounmpo 12, Kostas Antetokounmpo 6, Toliopoulos, Kalaitzakis 11, Samodurov 3, Larentzakis 3, Thanasis Antetokounmpo 4, Katsilevis

        Türkiye: Larkin 14, Şehmus Hazer 7, Cedi Osman 17, Ercan Osmani 28, Alperen Şengün 15, Kenan Sipahi, Adem Bona, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim 6, Sertaç Şanlı

        1. Periyot: 16-26

        Devre: 31-49

        3. Periyot: 51-72

        Beş faulle çıkan: 38.18 Kostas Antetokounmpo, 39.38 Thanasis Antetokounmpo (Yunanistan)

