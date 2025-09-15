Habertürk
        Kocaeli'de çocuklarının yanında babaya tokat atıldı! Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

        Kocaeli'de çocuklarının yanında babaya tokat atıldı! Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yanında çocukları olan erkek, hızla geçen cip sürücüsüne tepki gösterdi. Cipten inen sürücü, çocukların yanında babaya tokat attı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma çerçevesinde gözaltı talimatı verildiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 18:37 Güncelleme: 15.09.2025 - 19:21
        Bakan Tunç duyurdu: Soruşturma açıldı
        Bakan Tunç: Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir.

        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Haberi Görüntüle
