        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Babasının boğazını kesti! Evlat vahşeti!

        İstanbul'da, 29 yaşındaki Nurhan Güneşli tartıştığı babası 54 yaşındaki Nuri Güneşli'yi, boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından polisi arayıp kendisini ihbar eden Güneşli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 14:32 Güncelleme: 23.09.2025 - 14:33
        İstanbul'da olay, dün Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede sabah saatlerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, baba Nuri Güneşli (54) ve oğlu Nurhan Güneşli (29) gece saatlerinde tartışmaya başladı.

        BABASININ BOĞAZINI KESTİ

        DHA'daki habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Nurhan Güneşli babası Nuri Güneşli'nin boğazını kesti. Nurhan Güneşli, polisi arayıp babasını bıçakladığını söyledi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde baba Nuri Güneşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nurhan Güneşli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        KATİL EVLAT CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
