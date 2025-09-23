Habertürk
        Samsun haberleri: Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü

        Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!

        Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir inşaatta sıva yaptığı sırada altındaki kalasın kırılması sonucu 38 yaşındaki Muhammet Yavuz asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekipleri Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 13:06 Güncelleme: 23.09.2025 - 15:37
        Samsun'da yürek yakan olay, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’ndaki bir inşaatta meydana geldi.

        KALAS KIRILDI ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre inşaatın 5’inci katında sıva yapan Muhammet Yavuz (38), iddiaya göre altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düştü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yavuz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Muhammet Yavuz’un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
