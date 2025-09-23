Ekmeğini kovalıyordu... Bir kalas ölüme götürdü!
Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir inşaatta sıva yaptığı sırada altındaki kalasın kırılması sonucu 38 yaşındaki Muhammet Yavuz asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekipleri Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti
Samsun'da yürek yakan olay, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’ndaki bir inşaatta meydana geldi.
KALAS KIRILDI ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre inşaatın 5’inci katında sıva yapan Muhammet Yavuz (38), iddiaya göre altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yavuz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muhammet Yavuz’un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.