Son dönemde birçok yeniliğe imza atan Koreli otomobil markası Kia, Türkiye'ye yeni modellerinin getirmek için düğmeye bastı.

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan programı OtoSpor'da açıklamalarda bulunan Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, daha önce Türkiye'de satılmayan modellerinden Seltos'u getirmek istediklerini ilk kez program açıkladı.

OtoSpor programında Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulunan Ağyel, "Seltos'un Avrupa homologasyonu için çalışılıyor. 2026'nın üçüncü çeyreğinde Seltos'u satışa sunmak istiyoruz" dedi

Seltos'un, Stonic ve Sportage'ın arasında konumlandırılacağını da ifade eden Ağyel, otomobilin fiyatının da bu şekilde olacağını bildirdi.

YENİ MODELLER YOLDA

Toplam satışları içerisinde elektrikli araç payı yüzde 40'u bulan Kia, önümüzdeki yıl ise hem elektrikli hem de içte yanmalı motora sahip birden fazla modeli Türkiye'ye getirmek için gün sayıyor.

OtoSpor'da yeni modeller ile bilgiler veren Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel,

yeni model atağına önümüzdeki hafta makyajlı Sportage ile başlayacaklarını bildirdi.

Ağyel'in verdiği bilgiye göre, Kia'nın yeni modellerinin Türkiye'ye geliş tarihleri şu şekilde olacak; . Makyajlı Stonic - 2026'nın ilk çeyreğinde . EV2 - 2026'nın ilk çeyreğinde . EV4 - 2026'nın ikinci çeyreğinde . EV5 - 2026 yıl içerisinde . PV5 (elektrikli ticari) - 2026 yıl içerisinde ÜRETİMİ MEKSİKA'YA KAYAN MODEL TÜRKİYE'DEN ÇIKIYOR Öte yandan, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere getirilen yeni ek gümrük vergileri Kia'nın Türkiye'de sattığı modelleri de etkileyecek. Markanın kompakt modeli Ceed'in üretiminin Meksika'ya kaydırılması sebebiyle bu otomobilin Türkiye'de satışına devam edilmeyecek. Yapılan son düzenleme kapsamında Meksika üretime otomobillere yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirilmişti.