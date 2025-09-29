Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!

İstanbul'da, Fatih ilçesindeki Aksaray semtinde bir evde yaşayan ve adının Züleyha E. olarak bildiği kadından haber alamayan arkadaşı durumu ev sahibine bildirdi.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre kadının yaşadığı eve gelen ev sahibi ile arkadaşı, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Züleyha E. hareketsiz halde bulunurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri, boğazı kesilmiş halde olan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, çevrede güvenlik önlemi alan polislerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda Züleyha E. olarak bilinen Özbekistan uyruklu kadının, 33 yaşındaki Kholımakhon Odılovna Akmadova olduğu tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ ŞÜPHELİ

Genç kadının evinin bulunduğu sokaktaki güvenlik kameralarının görüntüleri inceleyen cinayet dedektifleri, önemli bir görüntüye ulaştı. Eve gelip gidenlerden bir kişinin, 20 Eylül günü binadan çantasıyla çıktığını gördü. İncelenen görüntülerde bu kişinin Özbekistan uyruklu 46 yaşındaki Akmaljon R.S. olduğu saptandı. Şüphelinin genç kadının erkek arkadaşı olduğunu belirlendi.

ÖZBEKİSTAN’DA YAKALANDI Yapılan takiplerde şüphelinin olaydan sonra Özbekistan’a kaçtığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Cinayet dedektifleri Özbekistan Konsolosluğu ile irtibata geçti. Bilgi aktarımı üzerine şüpheli Akmaljon R.S., 2 gün önce Neval’de Özbekistan polisi tarafından yakalandı. CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Yakalanan şüpheli polise cinayeti itiraf etti. Şüpheli Akmaljon R.S., polise verdiği ifadesinde olay sırasından alkollü olduklarını, daha öncesinde de maktulün zanlıyı görmek için Türkiye’ye 1 kez gelip döndüğünü, maktulün kendisini tahrik ederek şantaj yaptığını ve para istediğini anlatttı. Akmaljon S., cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.