        Mardin'de vahşet! Üzerinden kimlik çıkmadı... Yanmış erkek cesedi bulundu

        Üzerinden kimlik çıkmadı... Yanmış erkek cesedi bulundu! Mardin'de vahşet!

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, dün akşam saatlerinde yakılmış halde bir erkeğe ait olan cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cenaze, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 11:08 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:08
        Üzerinden kimlik çıkmadı... Yanmış erkek cesedi bulundu! Mardin'de vahşet!
        Mardin'de kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Düzce ve Gürün mahalleleri arasındaki bölgede meydana geldi.

        YANMIŞ CESEDİ ÇOBANLAR BULDU

        DHA'daki habere göre yanmış haldeki erkek cesedini fark eden çobanlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

        Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, daha sonra otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #mardin
        #Son dakika haberler
