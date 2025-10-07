Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Leroy Sane Almanya'da çileden çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Leroy Sane Almanya'da çileden çıktı!

        Milli maç arasında Münih'e giden Leroy Sane, Oktoberfest'te bir kişiyle tartışma yaşadı; kendisine ve Galatasaray'a hakaret edildiğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 11:37 Güncelleme: 07.10.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane için işler yolunda gitmiyor.

        • 2

          Galatasaray'ın yakın dönemde en ses getiren transferlerinden biri olan Alman yıldız, ülkesinde bir kavgaya karıştı.

        • 3

          Milli maç arasında verilen dört günlük izinde Münih'e giden Sane, Almanya'nın meşhur festivali Oktoberfest'i de ziyaret etti.

        • 4

          Bild'in haberine göre Sane burada bir kişiyle kısa süreli tartışma yaşadı.

        • 5

          "G.SARAY'A HAKARET EDİLDİ"

          Habere göre Sane olayla ilgili olarak “Festival çadırında uzun süre tahrik edildim. Kişisel olarak hakarete uğradım, dahası Galatasaray'a da hakaret edildi. Gergin atmosfere itildim. Tabii ki o anda daha sakin olmalıydım.” ifadelerini kullandı.

        • 6

          Olaya dair özeleştiri yapan Sane, Galatasaray'da da istediği başlangıcı henüz yapabilmiş değil.

        • 7

          Kayserispor deplasmanı dışında taraftarı tatmin edici bir performans sergileyemeyen Alman yıldız, Almanya Milli Takımı'na da davet edilmedi.

        • 8

          Liverpool ve Beşiktaş maçlarında 11’deki yerini kaybeden Sane, milli maç arası dönüşünde formayı almayı hedefliyor.

        • 9

          Julian Nagelsmann, Bundesliga'yla kıyasladığı Süper Lig'i “daha zayıf” bir lig olarak nitelendirmişti.

        • 10

          Sane'nin Bayern Münih'teki performansının üzerine çıkmasını beklediğini de ifade etmişti.

        • 11

          Alman yıldızın Münih'ten Galatasaray'a transferi büyük bir yankı uyandırmış; ülkesinde eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmıştı.

        • 12

          Bayern Münih'in yakın dönem efsanelerinden Oliver Kahn da geçen günlerde Sane'yle ilgili konuşmuş ve “Sane en üst kategoride yer almak istemiyorsa, bu onun kararı. O zaman kariyeri biraz farklı bir yol izleyecek. Ve şimdi Galatasaray'da kendine bir yer bulması gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

        • 13

          Sane, şimdiye kadar Galatasaray'da forma giydiği 9 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

