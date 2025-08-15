Galatasaray'dan Günay Güvenç'e yeni sözleşme!
Galatasaray, tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Ayrıca akademide yetişen 19 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük ile de 2 yıllık yeni mukavele imzalandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, 34 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç'in sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." denildi.
2023 yazında Galatasaray'a transfer olan Günay, 21 maça çıktı ve 19 gol yedi. Bu süreçte 9 maçta kalesini gole kapattı.
ENES EMRE BÜYÜK İLE DE MUKAVELE UZATILDI
Galatasaray, Günay Güvenç'in yanı sıra kulübün akademisinde yetişen 19 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Enes Emre Büyük ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.