        Galatasaray'dan Günay Güvenç'e yeni sözleşme! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Günay Güvenç'e yeni sözleşme!

        Galatasaray, tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Ayrıca akademide yetişen 19 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük ile de 2 yıllık yeni mukavele imzalandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2025 - 18:52 Güncelleme: 15.08.2025 - 20:28
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde mutlu sona ulaştı.

        Sarı-kırmızılı takım, 34 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç'in sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." denildi.

        2023 yazında Galatasaray'a transfer olan Günay, 21 maça çıktı ve 19 gol yedi. Bu süreçte 9 maçta kalesini gole kapattı.

        ENES EMRE BÜYÜK İLE DE MUKAVELE UZATILDI

        Galatasaray, Günay Güvenç'in yanı sıra kulübün akademisinde yetişen 19 yaşındaki kaleci Enes Emre Büyük ile 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Akademi futbolcumuz Enes Emre Büyük ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

