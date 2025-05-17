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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı

        ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Trump "Putin ordusunun tanklarıyla çamura saplanmasaydı, 5 saatte Kiev'de olurlardı." şeklinde konuştu. Trump diğer yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya övgüde bulunarak "Yakışıklı ve genç" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.05.2025 - 23:08 Güncelleme: 17.05.2025 - 23:08
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        Trump: 5 saatte Kiev'de olurlardı
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        ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalında gündemi değerlendirdi.

        Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinen Trump, Rusya'nın Kiev'i 5 saatte alabileceğini ancak koşulların elverişli olmadığını ileri sürdü.

        Trump "Putin'in ordusunun tankları çamura saplanmamış olsaydı, 5 saatte Kiev'de olurlardı." şeklinde konuştu.

        Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

        Putin'in de "savaştan bıktığını" söyleyen Trump, "Putin ile çok iyi bir ilişkim var. Sanırım bir anlaşma yapacağız. Bir araya gelmeliyiz ve muhtemelen bunu planlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'daki görüşmesini hatırlatan Trump, "Zelenskiy ile zor bir görüşme geçirdim çünkü dediği şeyler hoşuma gitmedi ve işi kolaylaştırmıyordu." ifadesini kullandı.

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        "(Şara) Oldukça yakışıklı bir adam, genç ve yakışıklı"

        Trump, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını belirtti.

        Görüştüğü liderlerin kendisine, "Suriye'nin yaptırımlar nedeniyle toparlanamadığını" söylediğini aktaran Trump, yaptırımları kaldırma kararı alarak, Suriye'ye ve ülkenin yeni lideri Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya "şans vermek" istediğini kaydetti.

        Trump, Şara ile görüşmesine ilişkin, "Suriye'deki yeni liderle tanıştım. Oldukça yakışıklı bir adam, genç ve yakışıklı." diye konuştu.

        GAZZE'YE DEĞİNDİ

        ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki insanların açlıktan öldüğünü belirterek "Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin sorun ama çözeceğiz." dedi.

        Trump, Orta Doğu turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrılmadan önce Amerikan Fox News kanalına, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konuları değerlendirdi.

        Orta Doğu turu kapsamında bir araya geldiği 3 liderin Gazze'de halkın gıdaya erişemediğini gündeme getirdiğini ifade eden Trump, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyledi.

        Trump, "Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin sorun ama çözeceğiz." dedi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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