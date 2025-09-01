Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı’nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bugün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve apronun hizmete alındığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, tamamlanan çalışmaların ardından Hatay Havalimanı’nın uçuşlara tekrar açıldığını belirterek “Bugün ilk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay Havalimanı’na gerçekleştirildi.” açıklamasında bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin de inşa çalışmalarını tamamladık” ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

Haftalık Sefer Sayısı Arttı

Uraloğlu, ilk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının da arttığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21’den 52’ye yükselterek 2,5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına depremden sonra ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, ayrıca ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti.