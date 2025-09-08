Habertürk
        ÇEYREK ALTIN 7.830,98 %0,71
        Haberler Ekonomi Enerji OVP'de yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik vurgu - Enerji Haberleri

        OVP'de yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik vurgu

        Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Programda yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik de vurgu yapıldı

        Giriş: 08.09.2025 - 10:55 Güncelleme: 08.09.2025 - 10:55
        OVP'de yeşil dönüşüm sürecine vurgu
        Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın da detaylarını aktardığı OVP'de yeşil dönüşüm sürecinin hızlandırılmasına yönelik de ayrıntılar açıklandı.

        Programda yeşil dönüşüm sürecinin; yenilenebilir enerji yatırımları, yerli teknoloji geliştirme kapasitesi ve sürdürülebilir finansman araçlarıyla desteklenerek başta enerji, ulaştırma, sanayi ve

        tarım sektörlerinde olmak üzere düşük karbonlu üretim, kaynak verimliliği ve döngüsel

        ekonomi gibi uygulamalarla hızlandırılacağı ifade edildi.

        TÜRKİYE EMİSYON TİCARET SİSTEMİ TAMAMALANAN HUKUKİ ALTYAPISIYLA UYGULAMAYA GEÇİRİLECEK

        Programda İklim Kanunu'nun uygulamasına yönelik sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim

        değişikliğine uyuma ilişkin düzenlemeleri içeren ikincil mevzuat hazırlıklarının

        tamamlanarak uygulamaya konulacağı açıklanırken, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (TR ETS) tamamlanan hukuki altyapısıyla uygulamaya geçirileceği, AB'nin sınırda karbon düzenleme mekanizması (SKDM)'nın tesis edilmesine ve ETS gelirlerinin yeşil dönüşümün finansmanında kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüleceği de belirtildi.

        Program kapsamında ayrıca Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın sektörlere etkileri değerlendirileceği, AB düzenlemelerinden etkilenecek sektörler için düşük karbonlu sektörel yol haritaları tamamlanacağı vurgulandı.

        UZMAN İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRİLECEK

        Yeşil dönüşüm sürecinde işletmelerin çevresel etkilerini izleyip şeffaf biçimde raporlamasını sağlamak amacıyla uzman insan kaynağı yetiştirileceği, raporlama standartları ve denetim altyapısı güçlendirilerek ihracatta çevresel düzenlemelere uyum ve rekabet gücü artırılacağı da dikkat çeken bir diğer detay oldu.

        Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında açılacak çağrılar yoluyla sanayide sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği ve iklim dostu teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edileceği de ifade edilirken, imalat sanayiinde eko-tasarım ve sürdürülebilir ürünlere ilişkin mevzuat takip edilerek karbon ayak izi başta olmak üzere göstergelerin hesaplanması ve izlenmesi için mevzuat çalışmaları tamamlanacağı belirtildi.

        Hayata geçirilen Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında ulusal geri kazanım oranının da yükseltileceği ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları özendirileceği belirtildi.

        SIFIR ATIK UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK

        Bununla beraber döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımlar Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamında teşvik edileceği ifade edildi.

        Programda ayrıca sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılacağı ve depozito saha uygulamaları sisteminin hayata geçirileceği belirtildi. Ayrıca Uluslararası Plastik Anlaşması müzakereleri çerçevesinde, plastik ürünlerin üretimi, kullanımı ve bertarafına ilişkin ulusal politika ve mevzuat çerçevesi taranarak iyileştirilmesi gereken alanlar belirleneceği açıklandı.

        Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artırılarak enerjide ithal kaynaklara bağımlılık azaltılacağı, yerli ürün kullanım şartı içerecek şekilde YEKA projeleri geliştirileceği ve deniz üstü rüzgâr enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği da ifade edildi.

