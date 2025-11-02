Derbide 2 kırmızı kart kararı!
Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın 26. dakikasında 10 kişi kaldı. Hakemin kararını itiraz eden siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın da kırmızı kart gördü.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbide 10 kişi kaldı.
Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü, Edson Alvarez'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Hakem Ali Yılmaz, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Hakem Ali Yılmaz, VAR'da izledikten sonra Orkun'a 26. dakikada kırmızı kart gösterdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızı karta itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.
ASENSIO YERDE KALDI
Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde gelen yabancı maddelerin ardından yerde kaldı.
İspanyol futbolcu, 30. dakikada köşe gönderine korner kullanmaya gitti.
Tribünlerden atılan bir madde bu anda Asensio'ya isabet etti. Asensio, madde gelmesinin ardından yerde kaldı.