        Özer Çak yazdı: 26 dakikalık şoktan zafere! - Fenerbahçe Haberleri

        Özer Çak yazdı: 26 dakikalık şoktan zafere!

        Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan derbiyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı. HT Spor Editörü Özer Çak, Fenerbahçe'nin derbi mücadelesini değerlendirdi

        Giriş: 02.11.2025 - 23:50 Güncelleme: 02.11.2025 - 23:50
        "26 dakikalık şoktan zafere!"
        Fenerbahçe’de Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçına göre ilk 11’de sadece bir değişiklik yapıp Archie Brown’u kulübeye çekerek derbiye başladı ama Beşiktaş, daha 5. dakikada El Bilal Toure’nin bomboş durumda vurduğu kafa golüyle perdeyi açınca planlar erken bozuldu. Savunmanın o anlık uyuması Fenerbahçe’yi daha baştan geriye düşürdü. Şok golün ardından topa sahip olan, ritmi eline alan taraf Fenerbahçe’ydi fakat ilk 20 dakikada dişe dokunur bir tehdit üretemedi; üstelik 23’te hücuma çıkarken yapılan büyük bir hatanın bedeli ikinci golle ödendi. 26. dakikada Orkun Kökçü’nün sert müdahalesi kırmızı kartla sonuçlanıp Sergen Yalçın da oyundan atılınca, rüzgarın yönü bir anda değişti ve tüm ibre Fenerbahçe’ye döndü. O ivmeyle ilk olarak sahneye İsmail Yüksek çıktı ardından ise ilk yarının uzatmalarında Asensio sahneye çıktı ve tabelayı 2-2’ye getiren golle soyunma odasına umutla gidildi.

        REKLAM

        İkinci yarıda Talisca–Nene değişikliği sonrası Fenerbahçe uzun toplar ve ara paslarında daha isabetli gözüktü ama buna rağmen net diyebileceğimiz pozisyon sayısı sınırlı kaldı. 26. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Beşiktaş karşısında oyunun hızını ve şiddetini artırmakta zorlanan sarı-lacivertliler, etkisiz kaldıkları bu bölümde neredeyse maçı tribüne geri veren bir görüntü çizdi. Zira skorun 2-2’ye kilitlendiği son 15 dakikada, uzun süre maça etki edemeyen Beşiktaş tribünleri yeniden devreye girdi. Hatta 81’de Rafa Silva öyle bir fırsat yakaladı ki, derbide ibre siyah-beyaza dönebilirdi. Tam bu esnada 85’te sahneye çıkan Jhon Duran, Fenerbahçe’nin imdadına yetişip takımını öne geçiren golü attı ve skoru tayin etti.

        REKLAM

        Haftanın belki de en stratejik üç puanıydı bu; zira Galatasaray’ın Trabzonspor’la berabere kaldığı bir tabloda Fenerbahçe hem Trabzonspor’u geçerek ikinci sırayı aldı hem de liderle arasındaki farkı dörde indirdi. Fakat bu büyük resmin içinde sarı-lacivertliler adına sorgulanması gereken çıplak bir gerçek var. Beşiktaş’ın kırmızı kartı öncesindeki 26 dakikada skor 2-0’a gelmiş, Fenerbahçe’nin gol beklentisi sıfırda kalmış, hatta kaleyi yoklayan bir şutu dahi olmamıştı. Bu seviyedeki maçlara daha sağlam, daha temkinli ve daha konsantre başlamak şart; çünkü her rakip bu kadar erken ve oyunun akışını kökten değiştirecek bir kırmızı kart görmeyecek. Yine de fotoğrafın son karesi değerli: Fenerbahçe, ezeli rakibinin sahasında geriden gelerek kazandı, lig ve Avrupa’yı içeren şekilde bu sezon ilk kez dört maçlık bir galibiyet serisi yakaladı ve 1 Aralık’taki Galatasaray randevusuna kadar kağıt üzerinde daha elverişli bir fikstüre girdi. Kayserispor ve Rizespor engelleri de üçer puanla geçilirse, Kadıköy’deki Galatasaray maçı ligin ateşini hiç olmadığı kadar harlayabilir; ama o güne kadar bu derbinin ilk 26 dakikasını önüne koyup nedenlerini, zaaflarını ve çözümlerini netleştiren bir Fenerbahçe, bu yarışın içinde mesajını da en güçlü şekilde verir.

        Habertürk Anasayfa