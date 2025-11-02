Domenico Tedesco: Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ 2 HATAMIZDAN FAYDALANDI"
2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum.
"HER GOL DEĞERLİYDİ"
Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum. Atmış olduğumuz her gol önemliydi. 10 kişi kalmaları zordu, böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı, bu iyiye işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek.
"BEŞİKTAŞ MERHAMET GÖSTERMEDİ"
Bugün zorlu bir maçtı. Beşiktaş maça çok iyi başladı. Agresif başladılar. 2 tane bireysel hata yaptığımız an vardı. Kontra baskılarda topu kaybettik. El Bilal tek başınaydı ceza sahasında. Kontra baskıda topu tutamadık, ikinci hatayı yaptık ve rakibimiz merhamet göstermedi. 2 şutta 2 gol buldular.
"BU ATMOSFERDE RAKİBE KARŞI OYNAMAK ZOR"
10 kişiye karşı kazandık, bu durumu değiştirir ama Kasımpaşa da 10 kişi kalmıştı ve ondan sonraki bölümü 1-0 kaybetmiştik. Bu atmosferde bu rakibe karşı oynamak zor. Bizler her şeye rağmen aklımızı kaybetmedik. Pozisyonu koruduk. Oyuncular büyük bir iş çıkardılar.
"İLETİŞİM KURMAM KOLAY DEĞİLDİ"
Oyuncularla iletişim kurmam kolay değildi. Çünkü çok gürültülü bir atmosfer vardı. Zaman zaman oyuncuların beni duyması zordu. Oyun ne zaman dursa yanıma birini çağırıp bir şeyler söyledim. İkinci yarıda bir bölüm vardı memnun olmadığım. Birazcık pozisyonumuzu kaybettik. Rakip 10 kişi kalmalarına rağmen kontratak fırsatları yakaladı. Szymanski girdikten sonra durumu değiştirdi. Takımı tebrik ediyorum. İnançlarını, ritimlerini, pozisyonlarını korudular.