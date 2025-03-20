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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğuzhan Akyol 5 bıçak darbesi vurmuştu! Baba katilinden kan donduran suçlama | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        5 bıçak darbesi vurmuştu! Baba katilinden kan donduran suçlama!

        Antalya'da, tartıştığı babası 65 yaşındaki Süleyman Akyol'u, 5 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan 27 yaşındaki Oğuzhan Akyol'un emniyetteki ifadesinde, "Babamla aramızda tartışma vardı. Bunun sebebi de küçüklükten bu yana bana uyguladığı tacizler. Olaydan 1 gün önce babamla görüşüp, konuşmak istediğimi söylemiştim. Olay günü de babamla konuşmak için eve gittim" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 08:24 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:26
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        Baba katilinden kan donduran suçlama!
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği kadrosundan emekli babası Süleyman Akyol (65) ve üvey kardeşi Burak Akyol ile aynı dairede oturan Oğuzhan Akyol (27), 1 ay önce babasıyla tartışıp evden ayrıldı.

        BABASINI BEKLEMEYE BAŞLADI

        DHA'daki habere göre eve önceki gün saat 08.30 sıralarında gelen Oğuzhan Akyol, kardeşine babasının nerede olduğunu sordu. Babasının evde olduğunu öğrenen Oğuzhan Akyol, daha sonra apartmandan çıkıp beklemeye başladı.

        "BABA, OĞUZHAN'I EVE ALMA"

        Kısa süre sonra işe gitmek için evden çıkıp, babasını telefonla arayan Burak Akyol, kardeşinin bina dışında olduğunu belirterek, "Baba, Oğuzhan'ı eve alma" dedi. Görüşmenin ardından evden çıkan Süleyman Akyol, oğlu Oğuzhan Akyol'un yanına gitti.

        BOYUN VE SIRTINA 5 BIÇAK DARBESİ

        Bir süre konuşup eve dönen baba- oğul arasında, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğuzhan Akyol, mutfaktan aldığı bıçakla babasını boyun ve sırt bölgesinden 5 yerinden bıçaklayıp evden ayrıldı.

        BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

        Bir süre sonra babasını arayan Burak Akyol, telefona yanıt alamayınca eve geldi. Babasını kanlar içinde gören Burak Akyol'un ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman Akyol'un cenazesi, incelemenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

        MADDE KULLANIRKEN YAKALANDI

        Polis, şüpheli Akyol'u yakalamak için çalışma başlatırken, kısa süre sonra Öğretmenevleri Mahallesi’nde bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı geldi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, ihbar edilen kişinin Oğuzhan Akyol olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Akyol, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

        BABASINI TACİZLE SUÇLADI

        Oğuzhan Akyol'un emniyetteki ifadesinde, "Babamla aramızda tartışma vardı. Bunun sebebi de küçüklükten bu yana bana uyguladığı tacizler. Olaydan 1 gün önce babamla görüşüp, konuşmak istediğimi söylemiştim. Olay günü de babamla konuşmak için eve gittim.

        "CİNAYETİ BEN İŞLEMEDİM"

        Tartıştık, sadece kavga ettik sonra evden çıktım. Ancak cinayeti ben işlemedim, ne olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Akyol, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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        #Antalya
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